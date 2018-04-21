Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbindeki olaylar için olay sözler... 'Paralı köpekler'
Olaylı derbinin yankıları tüm hızıyla sürüyor... Merak edilen bundan sonra neler olacağı, neler yapılacağı, takımları nelerin beklediği... Spor yazarları ise yaşanan utanç gecesiyle ilgili ve tüm gelişmelerle alakalı yorumlar yaptı, değerlendirmelerde bulundu... İşte o yorumlar...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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"NE DEĞİŞTİ?" UĞUR MELEKE / HÜRRİYET
Elektronik bilet uygulamasına geçtik, peki dün gece sahaya yabancı cisim yağdıran o teröristler şu anda hapisteler mi? Değilse, ne değişti Allah aşkına? Peki bu teröristleri tutuklamayı başarırsak dahi, onları birkaç yıl hapiste tutacak yasa değişikliği yapıldı mı? Yoksa maça gelip, teknik direktör ya da futbolcu yaralayıp, sonra “lütfen bir yıllığına maçları evinde izle” mi diyoruz o teröriste?
Fotoğraflar: Ajans
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"BUNUN ADI SABOTAJ" MEHMET DEMİRKOL / FANATİK
Bu biletler eskisi gibi bedava değil. Sağdan soldan alıp giremiyorsunuz. Ayrıca ucuz da değil. Ayrıca Passolig var. Ayrıca kameralar var. Rezil olmak var. Takımını yakmak var. Sadece kupayı değil ligi de kaybetmek var. Var oğlu var. Peki sadece stadın bir noktasından değil, 4 ayrı noktasından 4 ayrı zamanda hiçbir mantıklı sebebi yokken neden bu yapılır?
Fotoğraflar: Ajans
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Bunun bir açıklaması olabilir mi? Beşiktaş eksik, skor tura yeterli... Bu skor sadece turu getirmez, büyük oranda kupayı getirebilir. En güçlü rakibi ligde strese sokabilir. Doğuracağı imkanların sonu yok. Peki bu nedir? Bunun adı sabotaj. Kusura bakmayın. Bilerek planlayarak ya da doğaçlama.. Ama gerçek olan şu: Bu olup biten hayatın normal akışına uygun değil.
Fotoğraflar: Ajans
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"ELLERİNİZİ ÇEKİN ARTIK" RIDVAN DİLMEN / FOTOMAÇ
Milyonlarca insana yazık ediyorlar. Bu yaşananlar masumane bir davranış değil. Ne akla, ne mantığa ne de duyguya sığmıyor. Provokatif bir olaya benziyor. Bugüne kadar hakemler benzer durumlarda hep idare ettikleri için bu olaylar çıktı ortaya. Şimdiye kadar atılan maddelere ve provokatif olayları hakemler idare etmeselerdi bugünlere gelinmezdi. Kimseyi ayırmıyorum. Her kulüp için söylüyorum. Sporu, futbolu yapanların içindeki adamlara da yazıklar olsun..
Fotoğraflar: Ajans
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Tolga'yı da burada suçlamak istemiyorum ama ne işin var, tribünlerin orada, gir içeri. Sonra hocası onu kurtarmaya geldi. Yazık günah Şenol hocaya... Allah şifa versin... Kupayı alsan ne olur olmasan ne olur... İlla bir takım hocasının kafasının mı yarılması lazım. Yabancı cisimler her statta atılıyor, birilerinin kafasına geldiği zaman mı aklınıza geliyor. O elleri çeksinler Türk futbolundan... Türk futboluna ihanet etmesinler..
Fotoğraflar: Ajans
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"PARALI KÖPEKLER!" AHMET ÇAKAR / SABAH
Hayatımda hiç görmediğim şeyler oldu. Bir takım düşünün; bilinçli ve aydın bir seyirci topluluğu var. Yani Fenerbahçe... Hatırlayın basketbol maçında sahaya cisim atan taraftarı, yine taraftarlar polise teslim etmişti. Dün gece rakip 10 kişi, üstelik skor avantajı Fenerbahçe'de... Yani berabere bile bitse Fenerbahçe finale uzanacak. Özellikle korner direğinin oradaki bir takım taraftarlar, bilerek ve isteyerek, kasten Quaresma'nın kafasına cisim atıyorlar. Bunu ancak ya provokatörler ya da Aziz Yıldırım- Ali Koç kapışmasındaki paralı köpekler yapar...
Fotoğraflar: Ajans
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Zira yapılan her şey eşyanın tabiatına aykırı. Fenerbahçe 10 kişi kalmıştır, seyirci galeyana gelmiştir ya da Fenerbahçe mağlup duruma düşmüştür, "Maç nasılsa bitti" diyen cahillerin sahaya çokça cisim attıklarını yıllardır gördük. Bu spor ahlakına aykırı ama doğal nizama uygun. Ama dün gece önce korner direğinin arkasından sonra da ikinci yarının ortalarına doğru Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından atılan cisimle Şenol Güneş'in kafasını yaran provokatörler bilerek, isteyerek Fenerbahçe'nin ekmeğine kan doğramışlardır. Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...
Fotoğraflar: Ajans
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"TARAFIMIZI SEÇMELİYİZ" SERDAR ALİ ÇELİKLER / HABERTÜRK
Bu iş provokasyon ihtimalini barındırsa dahi; "şöyle oldu, böyle oldu" şeklinde hafifletici sebepler aranmaya calışılsa dahi artık holiganizmle mücadeleyi ciddi bir devlet meselesi olarak ele almamız gerek. Hangi takımı tuttuğumuz önemli değil. Artık 2 taraftan birini seçmeliyiz futbolsever mi olacağız holigan mı?
Fotoğraflar: Ajans
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"ŞİKE VE ŞİDDET..." METİN TEKİN / SABAH
Uzun zamandır söylüyorum; bu güzel futbol oyununu bitirecek iki şey var: Şike ve şiddet. Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında da şiddetin futbola nasıl zarar verdiği bir kez daha çok açık bir şekilde görüldü. Gerilim ve yaşananlar karşılaşmanın yarıda kalmasına neden oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ın kazandığı köşe vuruşlarında başlayan, daha sonra kulübeye sıçrayıp Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına kadar uzanan olaylar silsilesi taraftarların futbola etkisini açık bir şekilde gösterdi. Yaşananları sadece Fenerbahçe seyircisi üzerinden değil, bazı futbol seyircilerinin yaklaşımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu işler böyle devam ederse ne bu oyunun seyredeni kalır ne de heyecanı ve zevki..