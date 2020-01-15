Fenerbahçe Beko - Asvel maçına damga vurdu! Eda Erdem ve Obradovic...

Spor Arena / Süleyman ARAT | Voleybol Milli Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe Beko - Asvel maçı için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaydı...Olimpiyat vizesi alıp tüm Türkiye'yi gururlandıran Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı olan Eda Erdem, salonda taraftarlara bir konuşma yaptı.Eda Erdem, konuşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve taraftarlara teşekkür etti.Mikrofondan mutluluğunu taraftarla paylaşan Eda Erdem, hedeflerinin Tokyo'da kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.Fenerbahçe Basketbol takım kaptanı Melih Mahmutoğlu voleybol milli takım kaptanı Eda Erdem’e Fenerbahçe Beko - Asvel maçı öncesi çiçek vererek olimpiyat vizesi almalarını kutladı.Eda Erdem, ardından Obradoviç’le tokalaşmayı unutunca geri gelip tecrübeli koç ile tokalaştı.Obradovic, Eda Erdem ile uzun bir süre konuştu ve kendisini tebrik etti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki bu görüntüler Süleyman Arat'ın objektiflerine böyle yansıdı...Öte yandan NBA efsanelerinden Tony Parker da Fenerbahçe - Asvel maçını izlemek için Ülker Arena'daki yerini aldı.NBA'de uzun yıllar San Antonio Spurs forması giyen Parker, Fransız ekibi Asvel'in ortaklarından birisi.Parker, maç öncesinde Fransız oyuncularla konuştu ve şans diledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise basket maçı boyunca tabletten Fenerbahçe Kayserispor kupa maçını izledi.