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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - AA Spor
15 Haziran 2019 - 19:27,

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında gerginlik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçını 82-73 kazanan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında seriyi eşitlerken, müsabakada gergin anlar yaşandı.

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İşte detaylar...

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 82-73 kazanan Fenerbahçe, evindeki ikinci maçını kazanmayı başardı.

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Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun performansı etkili oldu.

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Mücadelede Melli 19, Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu 12'şer sayıyla oynadı.

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Kaptan maçı çevirdi

Karşılaşmanın son bölümlerine 72-72 eşitlikle girilirken Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu attığı 5 sayıyla mücadeleyi sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi.

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Melih'in sayılarının ardından sarı-lacivertli ekip iyi savunma yaparak üstünlüğünü son ana kadar sürdürdü.

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Ataman yine kaybetti

Serinin üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ataşehir'den yine mağlup ayrıldı.

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Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan yenilgiyle ayrılmıştı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan teknik faul tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Nikola Kalinic'in ikinci çeyrekte aldığı teknik faul sonrası hakemlere büyük tepki gösterdi.

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Tepkilerin uzun süre devam etmesinin ardından hakemlerin talebiyle uyarı anonsu yapıldı.

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