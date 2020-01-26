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GeriFutbol Fenerbahçe-Başakşehir maçında Fırat Aydınus penaltı kararı verdi, Tolga Ciğerci hayır dedi!
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 21:42, /

Fenerbahçe-Başakşehir maçında Fırat Aydınus penaltı kararı verdi, Tolga Ciğerci hayır dedi!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, Başakşehir maçında takımının penaltı kazandığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus'a 'Penaltı yok' dedi.

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Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına Tolga Ciğerci damgasını vurdu.

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Fenerbahçe, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Tolga Ciğerci'nin yerde kalmasıyla birlikte penaltı kazandı.

3AYDINUSTAN PENALTI KARARI

AYDINUS'TAN PENALTI KARARI

Tolga Ciğerci, Caiçara ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

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Başakşehirli futbolcular, yoğun bir şekilde itirazlarını sürdürürken, Aydınus, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti.

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Pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiren Fırat Aydınus, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı

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Fırat Aydınus, VAR'a gitmeden önce Tolga Ciğerci ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Tolga, Aydınus'a pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Buna rağmen VAR'a giden Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

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Maça ilk 11'de başlayan Tolga ciğerci, 64. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

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Maçtan önce ise Kadıköy'de duygusal anlar yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir kalesini koruyan eski oyuncuları Mert Günok ve turuncu-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapan eski golcüleri Pierre Webo'yu tribünlere çağırarak alkışladı

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Turuncu-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna kattığı Mehmet Topal, bu mücadelede ilk 11'de yer aldı. Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

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