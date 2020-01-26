Fenerbahçe-Başakşehir maçında Fırat Aydınus penaltı kararı verdi, Tolga Ciğerci hayır dedi!

Fırat Aydınus, VAR'a gitmeden önce Tolga Ciğerci ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Tolga, Aydınus'a pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Buna rağmen VAR'a giden Aydınus, penaltı kararını iptal etti.