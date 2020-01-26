Fenerbahçe-Başakşehir maçında Fırat Aydınus penaltı kararı verdi, Tolga Ciğerci hayır dedi!

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına Tolga Ciğerci damgasını vurdu.
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Fenerbahçe, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Tolga Ciğerci'nin yerde kalmasıyla birlikte penaltı kazandı.
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AYDINUS'TAN PENALTI KARARI
Tolga Ciğerci, Caiçara ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
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Başakşehirli futbolcular, yoğun bir şekilde itirazlarını sürdürürken, Aydınus, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti.
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Pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiren Fırat Aydınus, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı
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Fırat Aydınus, VAR'a gitmeden önce Tolga Ciğerci ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Tolga, Aydınus'a pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Buna rağmen VAR'a giden Aydınus, penaltı kararını iptal etti.
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Maça ilk 11'de başlayan Tolga ciğerci, 64. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
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Maçtan önce ise Kadıköy'de duygusal anlar yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir kalesini koruyan eski oyuncuları Mert Günok ve turuncu-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapan eski golcüleri Pierre Webo'yu tribünlere çağırarak alkışladı
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Turuncu-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna kattığı Mehmet Topal, bu mücadelede ilk 11'de yer aldı. Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.