Kadıköy'deki 1-0'lık yenilginin ardından! 'F.Bahçe güle oynaya şampiyon...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarların Spor Toto Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
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1
İlker Yasin: Yanal eskisi gibi cesur ve formda değil!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü sonuçlar sonrasında her defasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ı örnek vererek “Bakın aramızda sadece bir galibiyet farkı var” dedi... Bugün Galatasaray ne yapar bilemem ama dün Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor’a yenilerek, Avcı’nın teorisine su taşıdı.
2
Öyle ya, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe de üst üste kayıplar yaşıyor. İlginç olan iki yenilgisini de iki Antalya takımından aldı. Dün Fenerbahçe, çok daha farklı bir yenilgi alabilirdi.
3
Bu farkı önleyen en toy sarı lacivertli ; kaleci Altay Bayındır’dı. Hem açık alanda hem karambollerde verilen pozisyonlarda, kritik kurtarışlar yaptı. Ersun Yanal, bu pozisyonları nasıl açıklayacak? “Risk aldık ve pozisyon verdik” diyerek mi? Hayır, bunu kabul edemem. Yanal, risk alsaydı evindeki bir maçta orta alanı Gustavo-Emre-Ozan-Tolga gibi savunma karakteri baskın 4’lüyle çıkmazdı.
4
Antalya’nın 1puan için bile kapanacağı aşikârken F.Bahçe’nin kanatlardan oyunu kuramaması, rakibin savunma bloğunu parçalayamaması anlaşılır değildi. İstatistiklere bakıyorsunuz, Fenerbahçe, rakibini sahadan silmiş. Rakibine topu göstermemiş. Bir çok hücum aksiyonu geliştirmiş ama 1 tek gol bile atamamış. Bu görüntüsüyle de yazının başında adını andığım Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ını hatırlattı.
5
Demek ki mesele topa sınırsızca sahip olmak değil. Mesele, topu doğru kullanmak. Doğru paslar, doğru açılar, doğru zamanlama ve doğru pozisyon alma ve takım olarak sakin kalma...
6
Vedat sinirliydi
Bir an önce sonuca gitme arzusundaki Fenerbahçe, dün gece telaşlıydı da. Dakikalar ilerledikçe skorun verdiği morali de arkasına alan Antalya, direncini ve inancını artırdı. Fenerbahçe’deyse kırılganlıklar artmaya başladı. Vedat, özellikle ilk yarı çok agresifti. Atılabilirdi.
7
Max Kruse, çok çabaladı, aradı ama bazı pozisyonlarda yanlış tercihler yapması klasına yakışmadı. Büyük takımları çalıştıran teknik direktörler eski formlarında değiller.
8
Bülent Korkmaz gibi Anadolu takımlarını çalıştıran yeni jenerasyon teknik adamlar derslerine çok daha iyi çalışıyor. O yüzden de son yıllarda büyük takımlar şampiyon olsalar da şampiyonluk puanları düşmeye başladı. Dün akşam da Ersun Yanal, taktiksel olarak Bülent Korkmaz’a kaybetti. Ve bu Yanal, eskisi gibi cesur ve formda değil...
9
FENERBAHÇE KAYBETTİ AMA ALTAY’I KAZANDI
Fenerbahçe’nin dün akşam pozitif olarak hanesine yazacağı tek şey kaleci Altay Bayındır. Volkan Demirel gibi bir efsanenin eldivenlerini geçen sezon Harun Tekin gibi daha tecrübeli bir isim bile taşıyamadı. 21 yaşındaki bu çocuksa her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Hataları yok mu, var. Daha da yapacak. Ama yürekli ve gelişime çok açık...
10
Uğur Meleke: Ufuk Akyol: 1 - Emre Belözoğlu: 0
Antalyaspor, ligin önemli organizasyonlarından biri. Bülent Korkmaz, geçen yılki düşük bütçeyi avantaja çevirdi; Türk futboluna Bahadır, Doğukan ve Harun gibi gençleri hediye etti. Bu yıl da geçen sezonun kazanımlarının üstüne yenilerini ekliyor; alttan Mukairu’yu çıkarmış, orta saha oyuncusu Ufuk da net bir Milli Takım adayı.
11
Ancak Korkmaz’ın farkı, yalnızca gençleri geliştirmesi değil. Onu Sheffield koçu Chris Wilder’a benzetiyorum, ezber bozan bir düşük bütçe oyunu oynatıyor. Dün 1-0 önde bitirdiği ilk devrenin ardından ikinci yarıya fırtına gibi başlamaları, derinde beklemeye ve hızlı Afrikalıları koşturmaya alışmış Türk meslektaşlarına umarım ders olmuştur. Korkmaz’ın öğrencileri, devreye 1-0 önde girmelerine rağmen 45’le 60 arası önde baskı yaptılar, 4 net pozisyon yakaladılar, 5 şut attılar. İki net pozisyonu Altay, birini de çizgide Muriqi kesti.
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TEMPO YÜKSEK AMA...
Maçın genelinde Antalyaspor’un Fenerbahçe’ye yarattığı iki temel sıkıntı ise şuydu:
13
1-Emre, bulunduğu kabın şeklini alan değil, kaba şeklini veren bir baskın karakter. Fenerbahçeliler de o gelir gelmez, her topu ona oynamaya o kadar alıştılar ki, dün Ufuk Emre’ye yakın oynayıp kaptanı kilitleyince sarı lacivertliler afalladılar.
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2- Jailson süper bir profesyonel. Ancak esas işi, stoperlik değil. Kendisi geçildiği zaman arkasında dublaj olmamasına alışık değil. Golde Ufuk’tan yediği çalım evlere şenlik. Zanka’nın 50’de Mukairu’ya yandan gereksiz gözüken bir faul yaparak sarı kart görme sebebi de o. Mukairu’nun tam karşısında Jailson vardı ama Zanka muhtemelen partnerine güvenemedi.
15
Dün Fenerbahçe’nin aslında kazanımları da var: Tempolu bir ilk yarı oynadılar. Gustavo’nun öne oyunu ve tam 5 şutu dikkat çekici. Birçok farklı oyuncuyla, Muriqi, Kruse, Ozan, Dirar, Zajc’la pozisyonlar yakaladılar, olmadı. Yanal, 80’den sonra 2014’ü anımsatan stopersiz, 4 forvetli çılgın formasyonuna döndüyse de yetmedi. Gol gelmedi... Ancak Fenerbahçe için dünün önemli iki dersi şu: Jailson stoper değil. Ve Emre’yi durduran Fenerbahçe’yi durduruyor.
16
Avantaj nerede biter?Dün 9’uncu dakikada Dala elle oynuyor. Ancak topu Gustavo kazandığı için hakem avantaja bırakıyor. Gustavo rahat biçimde Emre’ye bir pas veriyor. Ufuk, Emre’ye baskı yaparak topu kazanıyor, ardından da faule maruz kalıyor. Hakem düdük çalıyor ve 3 pozisyon geri dönerek avantaja bıraktığı elle oynamayı veriyor! “Avantaj nerde biter?” tartışması üzerine önemli bir pozisyondu bu.
17
Ömer Üründül: Yanal'ın hataları kaybettirdi
İlk dakikadan devre sonuna kadar tam anlamıyla tek kale bir maç izledik. Fenerbahçe hiç düşmeyen yüksek tempo ile oyunun yönünü devamlı değiştirerek etkili takım presi ile dönen topları da anında karşılayarak Antalyaspor'u adeta nefessiz ve 18'ine mahkum bıraktı.
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Böyle bir saha içi görüntüsünde ne düşünülür? Pozisyon zenginliği ve de en az 2 farklı skor avantajı. Ama Fenerbahçe bırakalım üretkenlik sağlamayı tek gol atamadığı gibi kalesine gelen tek atakta da gol yedi.
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Peki neden böyle oldu? Tabii birçok şey söyleyebiliriz ama bence bunun bir numaralı nedeni Antalyaspor'un mükemmel alan savunmasıydı. İkinci devrede herkesin öngörüsü bu yarıdaki oyunu ile Fenerbahçe'nin skoru değiştireceğiydi.
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Ama devre arasında sahneye Ersun Yanal çıktı. İşleyen makinayı bozdu; Tolga'yı çıkarıp maç eksiği olan ve kendisinin de geride kalan maçlarda pek düşünmediği Zajc'ı oyuna aldı. Tolga ilk yarıda hücum presin odak noktası idi. Aynı zamanda da Antalyaspor'un 2-3 öne çıkma girişimini kesmişti.
21
İkinci yarının ilk 20 dakikasında Antalyaspor 2 net fırsatı kaçırdığı gibi üçüncüsünde de Aatif bomboş arkadaşına pas vermeyip egoistçe davrandı. Bu kaçan gollere rağmen moralleri bozulmadan yoğun baskıya büyük bir hırsla karşı koyarak belki kendilerinin dahi ümit etmediği bir Kadıköy galibiyeti elde ettiler.
22
İki stoper, Bahadır ve Diego ile ön libero Chico olağanüstü oynadılar. Sanki üç tane Bülent Korkmaz izledik.
23
Fenerbahçe'ye dönelim. Derbideki iyi performans ve çok önemli puandan sonra 50 bin kişi önünde bu maçı kaybetmek Fenerbahçe'de daha taşların yerine oturmadığını gösterdi. Yalnız ofansif oynamakla, karşı alanda pres yapmakla iş bitmiyor. Üretkenlik için de daha sakin kalmak ve de plan programlı hücum etmek şart.
24
İlker Yağcıoğlu: Kadıköy’de büyük şok!.
İç saha maçlarının aksine dün çok yavaş tempoda başlayan bir Fenerbahçe izledik. Top yine Fenerbahçe'deydi ama pasların şiddeti de oyuncuların hareketleri de geçen haftalara göre oldukça yavaştı..
25
Ersun hocanın sahaya sürdüğü 11 geçen hafta için ne kadar doğruysa bu maç için de o kadar yanlıştı. Antalyaspor gibi tamamen topun arkasına geçecek ve önce savunma yapacak bir rakibe karşı Tolga ve Ozan gibi aslında ön libero olan iki oyuncuyla başlamak Fenerbahçe'nin kanatlarını felç etti..
26
BENCE PENALTI
Hakemin Diego'nun eline çarpan topu devam ettirmesi resmen futbol camiasını ikiye böldü. Ama bence pozisyon penaltıydı..
27
2. yarıda belki tek kale bir maç izledik ama Altay'ın çıkardığı bir top var ki Fenerbahçe'yi maçın içinde tuttu. Bu yenilgi Fenerbahçe için büyük bir şok oldu. Göklere çıkardığımız Fenerbahçe'nin güle oynaya şampiyon olamayacağının da bir göstergesiydi..
28
MAÇIN İYİSİ: DİEGO
Savunmada çok iyi bir görüntü verdi..
29
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: VEDAT.
Dünkü görüntüsü klasına yakışmadı..
30
Erman Özgür: Eksik olan bitirici vuruşlar
Fenerbahçe maça baskılı, önde oynamaya çalışan bir görüntüyle başladı. Oyunu kenarlardan İsla ve Dirar’ı da devreye sokarak oynadı. Göbekten duvar pasları ile geldi, ceza sahasına çok sayıda girmeyi başardı. Ancak eksik olan şey final pasları ya da bitirici vuruşlardı, Kruse ve Muriç etkisiz kalınca olmadı.
31
Antalyaspor ise bu baskıya hazırlıklı sakin görüntüsünü, Fenerbahçe’nin en büyük zaafı Jailson’un ilk yarıda yaptığı hatayı yakalayarak Ufuk’la attığı golle süsledi. Fenerbahçe 2. yarıya da baskılı başlamak istedi fakat Tolga-Zajc hamlesi ile gelen diziliş değişikliği, Emre’nin yorulması ve en önemlisi Antalyaspor’un Fenerbahçe’nin bıraktığı boş alanları değerlendirmesi ile istenen baskı ve pozisyon zenginliği gelmedi.
32
Son vuruş ve final paslarında yaşanan beceriksizliğe Antalyaspor da ayak uydurunca başka gol göremedik. Fakat Altay’ın hakkını vererek, net pozisyonlar kaçırsalar da işin savunma kısmını disiplinli ve yüksek konsantrasyonla yapmayı sürdürerek attıkları golün karşılığını altın gibi bir 3 puanla aldılar.
33
Gecenin sorusu
Fenerbahçe’de bu tip maçların eksik oyuncusu hangi bölgede? Fenerbahçe için sezon başı yazdığımı tekrar yazayım. Vedat Muriç ne kadar iyi oynarsa oynasın, gol vuruşu kaliteli, lider bir santrfor Fenerbahçe’nin bu maçları daha kolay çözmesini sağlayabilir.
34
Maçın starı
Birbirinden ayırmadan Antalyaspor savunma dörtlüsünün tamamı. Sangare, Diego, Bahadır, Celutska, ayaklarına kramplar girmesine aldırmadan, minimum hata yaparak baskıya direnip çok iyi oynadılar.
35
Maçın olayı
Jailson’un Galatasaray derbisinde kontrollü oyunun başarılı stoperi olarak görünmesi, önde baskı yaparak oynamak gereken maçlarda boş alanlarda kolay geçilen bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmedi. İşte bu gerçek Fenerbahçe’ye maçı kaybettirdi.
36
Kısa mesaj
Bülent Korkmaz’ın Antalyaspor kadrosuna bakınca gösterdiği performans ve büyük maçlardaki konsantrasyonu takdiri sonuna kadar hak ediyor.