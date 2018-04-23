Fenerbahçe - Antalyaspor maçında dikkat çeken detay!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Mücadele öncesi ve esnasında dikkatlerden kaçmayan detaylar vardı. İşte maçın öyküsü...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 12
KADIKÖY'DE PERUK ALARMI!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 12
Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 12
TARAFTARDAN HAMZAOĞLU'NA ÇİÇEK
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan maçın başında Fenerbahçe tribünlerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’na çiçek verildi. Karşılaşma öncesinde çiçek alan Hamzaoğlu taraftarlara teşekkür etti.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 12
ALPER POTUK DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, sakatlığını atlattı ve 2 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle ligde Demir Grup Sivasspor, kupada ise Beşiktaş maçlarını kaçıran Alper, yedekler arasında oturdu. Alper'in takıma dönmesiyle Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tam takım halinde sahada yer aldı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 12
VOLKAN DEMİREL KALE AĞLARINI BANTLAYAMAYINCA...
Maçın 2. yarısında Volkan Demirel'in koruduğu kalenin üst ağlarında yırtık tespit edilince seferber olundu. İlk olarak hakem kontrolünde Volkan Demirel, ağları bantladı ancak bantlar tekrar açılınca yardımcı hakem güvenli bulmadı ve saha içi görevlileri devreye girerek kale filelerini bağladı. Mücadelenin 2. yarısı da buna bağlı olarak gecikmeli olarak başladı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 12
JANSSEN 15 HAFTA SONRA...
Fenerbahçe’nin sezon başında Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sonrası 15 hafta sonra sahalara geri döndü. Yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrası son olarak Süper Lig’in 15. haftasında Bursaspor karşısında forma giyen Hollandalı forvet 15 hafta aranın ardından 30. haftada Antalyaspor karşısında 72. dakikada Roberto Soldado’nun yerine oyuna dahil oldu.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 12
VALBUENA'YA SEVGİ SELİ
Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena’ya tribünlerden büyük destek geldi. Fenerbahçe’nin evinde oynadığı Antalyaspor müsabakasının 71. dakikasında Nabil Dirar’ın yerine oyuna dahil olan Mathieu Valbuena’ya tribünlerden büyük destek gördü. Oyuna gireceği sırada taraftarların tezahürat ve alkışları arasında oyuna dahil olan Valbuena’ya müsabaka içerisinde de sevgi gösterilerinde bulunuldu. Fransız yıldız 90. dakikada ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golüne imza attı.