Fenerbahçe Ailesi Cem Yılmaz’da buluştu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fener Ol kampanyası kapsamında hayata geçirilen WinWin projesinde yer alan Cem Yılmaz gösterisinde Fenerbahçe ailesi bir araya geldi. 1907 kişilik gösteride Fenerbahçe ailesinin birçok ferdi gösteriyi izleyenler arasında yer aldı.
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Fener Ol kampanyasının Cem Yılmaz ödülünün talihlileri, ünlü komedyenin Fenerbahçeliler için düzenlediği gösteride bir araya geldi.
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Gösteride; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Bilecik, Simla Türker Bayazıt, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Burak Çağlan Kızılhan, Kemal Danabaş, Fethi Pekin, Selahattin Baki, Ömer Okan, Sevil Becan, İlker Dinçay, Nazlı Ercan, kulüp sporcuları ve sponsorlarından katılımcılar ile kulüp çalışanları yer aldı.
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Gecenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fener Ol’a destekleri sebebiyle Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı’ya birer plaket ve forma takdim ederek yaptığı konuşmada verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.
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Burhan Karaçam, “Biz, Fener Ol kampanyasını başlattık. Bu kampanyanın en önemli projesini de Acun Ilıcalı kendisi tasarladı. İlk günden itibaren Cem Yılmaz da bizi yalnız bırakmadı. Çocukluğumdan gelen bu Fenerbahçe aşkını ne mutlu ki sizlerle yaşama şansı buldum. Hem Acun Ilıcalı’ya hem de Cem Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Katılan tüm Fenerbahçeliler eminim çok mutlu ayrılmışlardır. Tüm taraftarlarımızın Fener Ol’a desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Onların desteği ve sahiplenmesiyle Fenerbahçe’yi daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.
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Etkinliğin sona ermesinin ardından taraftarla birlikte objektiflere poz veren Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı, böyle bir kampanyanın parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.
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Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de geceye ilişkin düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu ile paylaştı:
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“Çok mutluyum. Cem Yılmaz’ın şovunu izledik. Her Fenerbahçeli gibi ben de çok keyif aldım. Desteklerinden dolayı Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir düzenlemeyi yapan Burhan Karaçam’a da ayrıca teşekkür ediyorum.”
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Fener Ol kampanyasına destek vererek Cem Yılmaz gösterisi izleme şansı elde eden taraftarlar ve geceye katılan kulüp sporcuları ise çok keyifli bir gece geçirdiklerini söylediler.
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Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 yenildiği maçın özetini hatırlıyoruz...