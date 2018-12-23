Fena bombaladı... 'Güneş küs mü Orman'a?'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ın rakibi karşısındaki 4-1'lik yenilgisi sonrası gözlerin çevrildiği ve hedef adam haline gelen Şenol GÜneş için flaş yorumlar yapıldı...
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Beşiktaş yönetimi, şu saatten sonra “transferi bitti” denilen Burak Yılmaz’dan da derhal vazgeçmelidir. Zira lüzumu kalmadı. Zaten taraftar da istemiyor, para da yok. Takımından yönetim yapısına kadar, yeni yılın ilk yarısında siyah beyazlılarda büyük bir revizyon şart. Futbolda dönemler vardır. Herkes kabul etsin, Beşiktaş’ta bir dönem kapandı.
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ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET) - Şimdi “Ruhsuzlar” diye yazsam, Beşiktaşlı futbolcular öfkelenir. Sosyal medya köpürür. Ama yine de “ruhsal” bir sorun var ortada. Bu takım, iki yıl üst üste şampiyon olanların takımı değil sanki. Gün geçtikçe geriliyor. Kopuyor, dağılıyor. Benim söyleyeceğim bu... Peki “ruhsuzlar” söylemi nereden kaynaklanıyor? Başkan Fikret Orman’dan... Hafta içinde Başkan’la konuşurken, aynen şunları söylemişti: “Çok pahalı bir takımız ama ruhumuzu kaybetmiş gibiyiz. Şimdi o ruhu arıyoruz.” Peki takım o ruhu aradı mı? Hayır! Aramak için en küçük gayret bile göstermedi.
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FATİH DOĞAN (SABAH) - Babel'in 70'de maç 2-1'ken Ramazan'la karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı atması, Beşiktaş'ın kırılma anıydı. Zaten sıradan, ruhsuz ve dağınık oynayan Beşiktaş bundan sonra iyice kırıldı. Trezeguet, Diagne, Pavelka başta olmak üzere daha akıllı oynayan Kasımpaşa haklı bir farka gitti.
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ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ) - İki senedir "Başkan, Şenol Güneş ve Yönetim" şeytan üçgeni rahatsızlığı sonunda Beşiktaş takımının lastiğini patlattı. Bundan sonra Beşiktaş'ta dikiş tutar mı, kesinlikle hayır.. İkinciliğe oynayacaklar ama ona da 'iç huzur' müsaade edecek mi? Dün geceki maç için teknik, taktik, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-4-2 hepsini yazmak hikaye, konuşmak da hikaye..
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ALİ ECE (FANATİK) - Yönetimin, teknik heyetin üst üste hataları derken Beşiktaş’ta kolektif bünye o kadar zayıfladı ki saha içinde kötü oyun bulaşıcı bir hastalığa dönüştü. İkinci yarıda kısa süre de olsa hasta yatağından kalkmak için mücadele etmeye başlayan bir Beşiktaş izledik. Pektemek mücadelesini golle taçlandırdı. Ancak maçın kalanında salt mücadele yetmedi çünkü Beşiktaş’ın kolektif, fizik kondisyon ve teknik kalitesi yetmedi.
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Beşiktaş bu kadrosuyla, üstelik dün puan kaybeden Başakşehir'den 9 puan fark yiyorsa bu büyük bir başarısızlıktır. Yönetim de teknik kadro da sorumludur. Son olarak günün kazananı Mustafa Denizli ve tartışmasız en iyi hücum takımı olan Kasımpaşa'yı kutlarım. Harika bir takımlar.. Herkes birbiriyle uyumlu.. Beşiktaş o kadar çok top kaybetti ki hepsini fırsata çevirdiler.
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Milli takımın başına geçsin mi geçmesin mi diye tartışılan Şenol Güneş’in takımının ilk devredeki halini kenardan öylece izleyişi! Böyle bir durum milli takımda ‘ulusal sorun olurdu’ diyen olursa şaşırmam... Daha az maç yapmayı avantaj sayıp böylesi durumlarda ‘duruş’ belirleyen çok insan vardır. Türkiye Kupası da oynayamayan Beşiktaş bu haliyle içerideki 9 maçı nasıl halledecek? Bekleyip göreceğiz...
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlerini eleştirmeden önce çok ama çok sabrederim. Şenol hocayı da neredeyse üç sezon pek eleştirmedim. Ancak bu sezon başından aklı Milli Takım'da olan Güneş'i çok eleştirdim. Artık devre arası Beşiktaş bir karar vermeli ve bence Şenol hoca da bir karar vermeli. Ya hem ruhu ve bedeniyle kalmalı, ya da gitmeli... Bana sorarsanız, gün bitti, Güneş batıyor!
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İLKER YASİN (HÜRRİYET) - Art arda, 9 hayati oyuncusu satılan Güneş küs mü başkan Orman’a? Devre arası Riva yolcusu mu yoksa? Bu nasıl Beşiktaş? Fizik kondisyon, konsantrasyon sıfır. Seyrettiren Beşiktaş’tan, rakibi seyreden bir Beşiktaş’a döndü takım. Q7 ile başlamamamak, korktuğu hissini veren orta saha ile çıkmak, Lens gibi istikrarsız bir isme umut bağlamak ve klişe oyunda ısrar, Güneş’in yaptığı işler değildi.
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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında adeta hezimete uğradı.
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4-1'lik yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan siyah beyazlılar bozguna uğradı.
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Kasımpaşa, rakibi karşısında çok rahat bir oyun sergilerken, farklı galibiyetle zirve iddiasını sürdürdü.
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Beşiktaş ise devre arasına yenilgiyle girerken taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı...
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Beşiktaş kalecisi Karius yediği gollerle yine şimşekleri üzerine ç çeken isim oldu.
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"Ben şu anda görevimin başındayım"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine "Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum" değerlendirmesi yaptı.
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İşte tarihi farkla biten karşılaşmadan çarpıcı kareler...