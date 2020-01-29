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GeriTenis Federer'in epik maçına damga vuran hakem Marijana Veljovic!
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Tenis
Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 13:18, /

Federer'in epik maçına damga vuran hakem Marijana Veljovic!

Roger Federer - Tennys Sandgren maçının hakemi Google'ı bile salladı...

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta çeyrek final maçında Roger Federer ile Tennys Sandgren karşı karşıya geldi.

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Üçüncü sette sakatlanan ve rakibi karşısında oldukça zor anlar yaşayan İsviçreli efsane, tarihi bir geri dönüşe imza atarak epik bir zafer kazandı.

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Tennys Sandgren karşısında 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer, son sete kadar taşıdığı maçta eline geçen ilk maç puanı fırsatında galip geldi.

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Rakibini 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3’lük setlerle 3-2 yenen Roger Federer, yarı finale yükselen isim olmayı başardı.

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Rod Laver Arena'da oynanan bir Federer maçında belki de ilk kez İsviçreli raketten fazla konuşulan bir isim oldu; hakem Marijana Veljovic.

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Güzel hakem, Roder Federer ile yaşadığı bir diyalog esnasında objektiflere takıldı.

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Sırp hakemin ekrana yansımasının ardından maçı izleyen birçok tenissever, sosyal medya üzerinden iltifatlar yağdırmaya başladı.

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Tek kadınlarda tenisin önemli figürlerinden olan Genie Bouchard bile Marijana Veljovic'in güzelliğine kayıtsız kalamadı.

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Genie Bouchard, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Roger - Tennys maçının hakemi çok güzel" ifadelerini kullandı.

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Marijana Veljovic'in güzelliği tenisseverleri o kadar etkiledi ki, Google'daki aramalar bile tavan yaştı.

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Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Marijana Veljovic'in Instagram hesabında yalnızca 1.5k takipçisi bulunuyor.

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