Favoriler tepetaklak

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2018 Dünya Kupası sürprizlerle dolu sonuçlarla devam ediyor. İşte günün dikkat çeken detayları...
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
SON GÜNCELLEME
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
SON GÜNCELLEME
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İspanya, Portekiz, Arjantin ve Almanya'dan sonra turnuvanın diğer favori takımlarından Brezilya da şampiyonaya 3 puanla başlayamadı.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Fiziksel oyunu ön plana çıkaran İsviçre karşısında beklenen oyununu sergileyemeyen Sambacılar'da gözler Neymar'da idi. PSG'de sakatlığı dolayısıyla son haftalarda göremediğimiz yıldız oyuncu, yeni saç stiliyle Rusya'da boy gösterdi. Neymar sert savunmaya takıldı. Yıldız oyuncuya 8 faul yapıldı. Brezilyalı ilk maçını boş geçerken hayal kırıklığı yaratanlar listesinde yerini aldı.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Kendisine yapılan faullere dayanamayan Neymar, bir ara eski Galatasaraylı Blerim Dzemaili ile tartışmaya girdi. Olay büyümeden hakem iki tarafı da uyararak yatıştırdı.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Roma'da forma giyen Brezilya'nın file bekçisi Alisson, üzerinde İsviçre amblemi bulunan balonu böyle patlattı.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Günün en büyük sürprizini ise Meksika gerçekleştirdi. Son şampiyon Almanya'yı 1-0 yenen Meksika, Panzerlere büyük hezimet yaşattı. Siyasi tepkilerin kıskacında kalan İlkay Gündoğan Löw tarafından şans bulamadı. Mesut Özil ise 90 dakika forma giyerken etkisizdi.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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GOLDEN SONRA DEPREM OLDU
Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda atılan goller, özelikle Güney Amerika'da sarsıntılara neden oldu. Meksika'nın Almanya karşısında bulduğu gol sonrasında Meksika'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı sarsıntı meydana geldi. Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay'da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika'da yaşandı. Dün oynanan Peru-Danimarka karşılaşmasını Peri 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir de penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru'nun Başkent'i Lima'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya ile karşılaşan Meksika, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış alırken, karşılaşmanın 35. dakikasında Lozano'nun attığı golle de mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Lozano'nun attığı gol sonrası Meksika'nın Başkenti Mexico City'de, yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika'da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Meksika'da Guillermo Ochoa'nın performansı güne damga vurdu. Kurtarışlarıyla ön plana çıkan Güney Amerikalı file bekçisi, bir pozisyonda adeta uzadı. Ochoa'nın bu sıçrayışı sosyal medyada da epey konuşuldu.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Kariyerinde tek eksik Dünya Kupası olan Lionel Messi, hayal kırıklığı yaratan isimler listesinin başında geldi. Yıldız oyuncu İzlanda karşısında bekleneni veremedi.
Foto: AFP, Reuters, Getty, AP
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Günün şampiyonu ise yine tribünlerdi. İşte maçlardan öne çıkan, sizin için seçtiğimiz özel kareler...