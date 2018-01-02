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Fatih Terim'in hayallerini süsleyen ismi Beşiktaş kaptı
Futbol
Fatih Terim'in hayallerini süsleyen ismi Beşiktaş kaptı
Beşiktaş
, Galatasaray teknik direktörü
Fatih Terim
'in çok istediği milli futbolcuyu renklerine bağlıyor. Bir diğer isim ise...
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 10:41
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 10:45
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 10:41
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 10:45
1 / 5
Beşiktaş, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcuyu renklerine bağlıyor. Bir diğer isim ise... (Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 10:41
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 10:45
2 / 5
Beşiktaş iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisinin Terim'in hayallerini süsleyen Kaan Ayhan, diğerinin ise...
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 10:41
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 10:45
3 / 5
Sezon başında Beşiktaş'ın kapısından dönen Kenan Karaman olduğu ifade edildi.
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 10:41
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 10:45
4 / 5
Siyah-beyazlıların 1 Ocak itibariyle istedikleri takımlara imza atabilecek olan Kaan ile Kenan'la ön protokol yaptıkları bildirildi.
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 10:41
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 10:45
5 / 5
İki oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.
Fatih Terim
Beşiktaş
transfer haberleri
Kaan Ayhan
Kenan Karaman
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