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Futbol

Fatih Terim'in hayallerini süsleyen ismi Beşiktaş kaptı

Beşiktaş, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcuyu renklerine bağlıyor. Bir diğer isim ise...

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Beşiktaş, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcuyu renklerine bağlıyor. Bir diğer isim ise... (Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)

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Beşiktaş iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisinin Terim'in hayallerini süsleyen Kaan Ayhan, diğerinin ise...

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Sezon başında Beşiktaş'ın kapısından dönen Kenan Karaman olduğu ifade edildi.

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Siyah-beyazlıların 1 Ocak itibariyle istedikleri takımlara imza atabilecek olan Kaan ile Kenan'la ön protokol yaptıkları bildirildi.

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İki oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

Fatih TerimBeşiktaştransfer haberleriKaan AyhanKenan Karaman

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