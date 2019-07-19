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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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19 Temmuz 2019 - 12:13,

Fatih Terim'in gözü onda! Ozan Kabak...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'a güvenen ve şans veren Fatih Terim, 19 yaşındaki oyuncunun yurt dışına transferinde önemli rol oynamıştı.

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Ozan Kabak geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olmuştu.

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Genç futbolcu Stuttgart'ta yarım sezonda gösterdiği başarılı performansın ardından bu yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'in kadrosuna katıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kentinde sürdürüyor.

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Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Ozak Kabak gibi genç ve dikkat çeken 10 ismi de kamp kadrosuna ekledi.

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Terim, şimdilerde Ozan Kabak gibi yeni genç oyuncular çıkarmayı hedefliyor.

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Genç futbolcularla yakından ilgilenen Terim, hak edene forma vermekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

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10 GENÇ OYUNCUYU KAMPA GÖTÜRDÜ

Avusturya kampına 10 genç oyuncu dahil eden deneyimli teknik adam, gelecek vaadeden isimlerle yakından ilgileniyor.

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Sık sık futbolcularıyla toplantı yapan, onlara hatalarını gösteren Terim, aynı zamanda Ozan Kabak örneğini de anlatıyor.

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İşte Terim'in gözdeleri...

10Mustafa Kapı (16): Orta saha.

Mustafa Kapı (16): Orta saha.

11Erencan Yardımcı (17): Forvet

Erencan Yardımcı (17): Forvet

12Ali Yavuz Kol (18): Forvet

Ali Yavuz Kol (18): Forvet

13Mirza Cihan (18): Sağ ve sol kanat

Mirza Cihan (18): Sağ ve sol kanat

14Yunus Akgün (19): Sağ ve sol kanat

Yunus Akgün (19): Sağ ve sol kanat

15Metehan Mertöz (19): Sol bek

Metehan Mertöz (19): Sol bek

16Atalay Babacan (19): Orta saha

Atalay Babacan (19): Orta saha

17Berk Balaban (19): Kaleci

Berk Balaban (19): Kaleci

18Batuhan Şen (20): Kaleci

Batuhan Şen (20): Kaleci

19Gökay Güney (20): Stoper-orta saha

Gökay Güney (20): Stoper-orta saha

20

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