Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim'in gelişiyle neler değişti! 11 etki...
Galatasaray, Süper Lig'de Akhisar'ı da yenerek liderliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım son 2 haftaya lider girmeyi başardı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Galatasaray'ın ligde favori haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de Fatih Terim döneminde yaşanan büyük değişim olarak gösteriliyor.
Foto: AJANSLAR
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PEKİ TERİM İLE NELER YAŞANDI?
Peki Igor Tudor döneminde kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da Fatih Terim ile neler değişti? Bu değişim oyunculara ve sahaya nasıl yansıdı?
Foto: AJANSLAR
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BÜYÜK MAÇLARDAKİ ETKİSİ
Fatih Terim önderliğinde Galatasaray, artk büyük maçlarda da kazanmaya başladı. Igor Tudor döneminde büyük maçlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, Terim ile bambaşka bir hava yakaladı. Sarı-kırmızılı takım Tudor döneminde 1 puan alınan Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında Terim ile 10 puan topladı.
Foto: AJANSLAR
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MUSLERA KENDİNİ BULDU
Bu sezon yan top sorunlarını sıkça yaşayan Galatasaray'da, özellikle derbi ile Muslera'daki değişim bir kez daha dikkat çekti. Yan toplara çıkmaya başlayan Muslera, savunmasıyla da daha uyumlu bir görüntü çizdi. Derbide de önemli gol fırsatlarında başarılı işler yapan Uruguaylı file bekçisi, eski günlerine geri döndü.
Foto: AJANSLAR
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GARRY RODRIGUES PARLADI
Özellikle Igor Tudor döneminde birçok kez formasına uzak kalan Garry Rodrigues, son haftalarda Galatasaray'ın vazgeilmezi haline geldi. Fatih Terim döneminde Rodrigues ligde 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi. ROdrigues, Tudor döneminde ise 16 haftada ligde sadece 1 gol atabilmişti.
Foto: AJANSLAR
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DONK VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Fatih Terim'in ardından yükselişe geçen bir diğer isim de Ryan Donk oldu. Tudor döneminde kadro dışı olan Donk, Terim ile bambaşka bir performans sergilerken, ligdeki son Beşiktaş maçında da sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.
Foto: AJANSLAR
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ŞAMPİYONLUĞA OLAN İNANÇ ARTTI
Beşiktaş derbisinde rakibini 2-0 yenen Galatasaray'da şampiyonluğa olan inanç da iderek arttı. Kaybedilen maçlardan sonra bile Florya'ya takımı desteklemek için gelen taraftarlar, derbinin ardından da yine takımlarını tesislerde karşıladı.
Foto: AJANSLAR
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GALATASARAY LİGDE ZİRVEYE ÇIKTI
Fatih Terim ile psikolojik üstünlüğü alan Galatasaray, ligdeki tabloda da avantajı ele geçirdi. Bitime 3 hafta kala Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor.
Foto: AJANSLAR
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SAHA İÇİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR FARK
Galatasaray, Igor Tudor döneminde inişli çıkışlı bir performans sergilerken, Terim ile daha mücadeleci bir görüntü sergiledi. Maçları bırakmayan, mücadeleci Galatasaray 90 dakika sonuna kadar mücadelesiyle dikkat çekti.
Foto: AJANSLAR
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''ARTIK TERİM VAR''Terim'in gelişi saha dışında da farklı bir hava yaratırken, spor camiasının önde gelen yazar ve yorumcularından Rıdvan Dilmen bunu ''Galatasaray'ın başında artık Tudor yok, Terim var'' sözleriyle itiraf etmişti.
Foto: AJANSLAR
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TARAFTAR, YÖNETİM, TAKIM BÜTÜNLEŞTİ
Fatih Terim, gelmesiyle birlikte camiadaki ayrılıkları bitirmeye yöneldi. Terim'in gelmesi taraftarın bir anda takıma sahip çıkmasına etki ederken, yönetimin de değişmesiyle camiadaki bütünlük son dönemin en yüksek seviyesine çıktı.
Foto: AJANSLAR
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İDMAN TARAFTARA AÇILDI
Fatih Terim, bu bütünleşmeyi daha da kuvvetlendirmek adına Fenerbahçe derbisi öncesinde sürpriz bir karar almış ve antrenmanı Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara da açtı. Antrernman olmasına rağmen Galatasaray taraftarının yoğun ilgisi dünya basınında da dikkat çekmişti. Terim böylece taraftar ile bütünlüğü daha da yükseltmişti.
Foto: AJANSLAR
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FLORYA'DA HUZUR SAĞLANDI
Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Abdurrahim Albayrak'ın da görev yapmaya Florya'da huzurun sağlanmasında en büyük etkenlerden biri oldu. Albayrak, Florya'da oyuncularla tek tek ilgilenirken, Tudor döneminde basına yansıyan sorunların da önüne geçilmiş oldu. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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"Bir daha penaltı olsun bir daha attırırız. Kendi istemeyene kadar!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis hakkındaki soruları yanıtladı. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...