Fatih Terim'in en dikkat çeken 15 tweeti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekipte son 2 yılda attığı tweetlerle gündem yarattı.
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''Nerede kalmıştık?'' diye başlayan Twitter serüveninde Fatih Terim, son olarak ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek...'' paylaşımıyla dikkat çekti.
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Terim, paylaşımlarında bazen tepki gösterirken bazen de esprili mesajlarla güldürdü. Galatasaray taraftarlarına seslenmek için Twitter'ı kullanan tecrübeli teknik adam, rakiplerine göndermelerde bulunmayı da ihmal etmedi.
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Attığı her tweetle onbinlerce beğeni alan Fatih Terim'in en dikkat çeken 15 tweetini derledik...