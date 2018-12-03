Fatih Terim'in çılgına döndüğü o an!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kulübesindeki yerini alamayan Fatih Terim, Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışmalı kararlar sonrası isyan etti.
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Süper Lig'in 14'ünce haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim VAR kararları sonrasında çok sinirlendi.
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Kendisine verilen locayı kabul etmeyerek protokol müdürünün odasındaki televizyondan maçı izleyen Fatih Terim'in yaşanan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı gözlendi.
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Özellikle Onyekuru'nun pozisyonundan sonra çevresindekilerle bir şeyler konuşan Terim'in sinirli hareketleri dikkat çekti.
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Karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşayan Fatih Terim, stadı herhangi bir açıklama yapmadan terk etti.
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Bu sonuçla Beşiktaş puan tablosunda Galatasaray ile durumu eşitledi. Başakşehir ile farkı 6 puana düşüren siyah beyazlılar şampiyonluk yolunda yeniden söz sahibi oldu.
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MAÇ ÖNCESİ YEMEK TEKLİFİNE RET
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın derbi öncesi yönetimler arası dostluk yemeği davetine de katılmadı. Galatasaray cephesindeki bu tutumun, Fikret Orman başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nin Sarı-kırmızılı kulübe karşı aldığı tavır nedeniyle olduğu biliniyor.
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"Galatasaray'ı kimse yok sayamaz!"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak devre arasında transfer dönemi için anlaştıkları futbolcular olduğunu söyledi...