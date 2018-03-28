Fatih Terim'in çılgın listesi! 10 yıl...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Başkanlık koltuğuna oturduğunda, “3 aylığına değil, 3 yıllığına göreve talibiz” diyen Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’den gelen talep üzerine şimdiden kolları sıvadı. İşte İmparator ve Galatasaray'ın transferdeki yerli listesi!
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yeni sezon kadrosunda daha fazla yerli alternatifine sahip olmak. Bu doğrultuda bir süredir gündemde yer alan ve transferi için girişimlerde bulunulan Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba, listedeki tek isim değil. Fatih hoca, yönetime sunduğu raporda hem ilk 11’e faydalı olabilecek hem de gelecek için potansiyeli bulunan yetenekleri işaret etmiş durumda.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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ARTIK BÜYÜK TAKIM İSTİYOR
Tıpkı Emre Akbaba gibi orta sahada görev yapan ve bu sezon 8 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Kayserisporlu Deniz Türüç, yine gündemde. Kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunmasına rağmen, Sarı-Kırmızılılar para artı takas formülüyle Kayserispor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu da artık büyük bir takımda forma giyme isteğini sık sık dile getiriyor.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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KALEYE YERLİ İSİM
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un 23 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan da, şu sıralarda Fatih Terim’in gözbebeği konumunda. Kaleci için Karadeniz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak. Oyuncudan memnun kalınması halinde de gelecek sezon bitiminde bonservisi alınacak.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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10 YILA DAMGA VURABİLİR!
İstanbulspor’la Spor Toto 1. Lig’de mücadele veren sağ bek Mehmet Zeki Çelik, devre arasında olduğu gibi Cim Bom’un transfer listesindeki yerini koruyor. 21 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde Galatasaray’a imza atmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Fatih hoca, Zeki’nin önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Genç savunmacının defansın her bölgesinde görev yapabilmesi de iştah kabartıyor.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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İTALYA'DAN YENİ İDDİA GELDİ!
İtalya’da yayın yapan L’Arena gazetesi nin iddiasına göre Galatasaray, Chievo’nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Bastien ile ilgileniyor. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Belçikalı futbolcu için devre arasında da teklif yapıldığı, ancak kulübünden olumlu yanıt al ınamadığı ileri sürüldü.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Buna karşın Galatasaray’ın geri adım atmadığı ve Bastien için İtalyan kulübü ile bir randevu daha aldığı iddia ediliyor. Genç yetenek, 2016 yazında Anderlecht’ten 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.