'Fatih Terim'ı fıtık eden Gökhan Çıra gerçeği'

"FATİH TERİM’İ ‘FITIK’ EDEN GÖKHAN GERÇEĞİ" Galatasaray cephesine göre; Tuzlaspor maçı sonrası yaşanan olaylar ‘organize.’ Yani ortada bir tuzak var. Peki dayanak? Dayanak; bir hafta önce fıtık ameliyatı olmuş birinin bir hafta sonra yedek kulübesinde oturtulması. Peki kaynak? Fatih Terim... Ne diyor Fatih Hoca, “Gökhan’ı (Çıra) sormuşum. Evet sordum. Sormamın sebebi, bir hafta önce fıtık ameliyatı olup bir hafta sonra soyunduğu için kendisini tebrik edecektim. Merak ettik bir hafta içinde fıtık ameliyatından nasıl döndü diye.” Tabii durum böyle olunca bir organizeden, bir tuzaktan bahsetmek mümkün! Çünkü bir hafta önce fıtık ameliyatı olan bir futbolcu, bir hafta sonra yedek kulübesine oturamaz.