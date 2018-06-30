Fatih Terim'i çıldırttı! Kamp kadrosunda yok

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geride kalan sezonda önce süreleri azalan ardından da son 5 haftada kadroya bile alınmayan 26 yaşındaki futbolcu kendi ipini çekti. Tolga Ciğerci’nin davranışlarından rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusunu İsviçre kampından çıkardı.
Haber: Milliyet, Foto: Galatasaray
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Galatasaray’da Tolga Ciğerci adeta sonunu kendi hazırladı. 26 yaşındaki futbolcu daha sezonun ilk çalışmasında ağrılarını gerekçe gösterip idmana katılmayınca büyük tepki topladı. Geçen sezon bu konuda mimli olan ve 5 hafta kızağa çekilen tecrübeli oyuncunun son hareketi bardağı taşırdı.
Haber: Milliyet, Foto: Galatasaray
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Sağlık ekibi ağrılarını bahane eden Tolga’nın hareketini inandırıcı bulmayıp konuyu teknik heyete aktardı. Kulüp resmi siteden “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı” ifadesiyle bir anlamda futbolcusunu samimi bulmadığını ima etti.
Haber: Milliyet, Foto: Galatasaray
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Geçen sezon sonunda da yine Tolga ile ilgili benzer bir ifade kullanılmış ve oyuncunun bu hareketi inandırıcı bulunmamıştı. Sezona yeni bir sayfa açarak girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim’in Tolga’nın bu davranışı sonrası biletini kestiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Tolga’nın davranışlarından rahatsız olduğu ve bu futbolcuyu kampta da artık görmek istemediği bildirildi. Bunun üzerine önümüzdeki hafta başlayacak olan İsviçre kampında da milli oyuncunun yer almayacağı belirtildi.
Haber: Milliyet, Foto: Galatasaray
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Her şey Akhisar maçında başladı!
Galatasaray’da geçen sezon iyi bir başlangıç yapmasına karşın daha sonra süreleri azalan Tolga Ciğerci ilk kez kupadaki Akhisar rövanşında tepkileri üzerine çeken bir davranışa imza atmıştı. Takım sürpriz şekilde Akhisar’a elenirken Tolga maç içerisinde kendini kötü hissedip kenara gelmişti. Tolga, daha sonra da Beşiktaş maçı öncesi yapılan idmana katılmayarak sorumluluktan kaçınca son 5 hafta maç kadrolarına dahi alınmadı.
Haber: Milliyet, Foto: Galatasaray
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Öte yandan 2 sene önce Hertha Berlin’den 3 milyon euro bonservis ödenerek alınan Tolga Ciğerci’nin Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Tolga kalması durumunda 2 milyon euro ücret alacak.
Haber: Milliyet, Foto: Galatasaray
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49 maçta forma giydi
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga Ciğerci sarı-kırmızılı formayı 49 maçta giydi, rakip filelere 6 gol gönderdi. Sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek dünkü idmana da katılmayan Tolga Ciğerci geçen sezon ilk olarak Akhisar ile oynanan kupa maçında kenara gelerek taraftarın tepkisini çekmişti.