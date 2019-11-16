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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
16 Kasım 2019 - 10:23,

Fatih Terim'i çıldırtan Falcao gelişmesi! Planlar suya düştü

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao krizi büyüyor...

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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir konuk edecek olan Galatasaray'da Radamel Falcao krizi büyüyor.

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Cuma günü oynanacak mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem Radamel Falcao...

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Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır forma giyemeyen yıldız futbolcuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir gelişme yaşandı.

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Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.

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Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, sakatlığından dolayı İspanya'daki doktoruna tedavi olmaya gitmişti.

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Ve 11 Kasım'da İstanbul'a dönerek tedavisine Galatasaray sağlık ekibi tarafından devam edileceği belirtilmişti.

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Ancak öyle olmadı...

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10 günlük tedavi için gittiği İspanya'dan 11 Kasım'da İstanbul'a dönmesi beklenen Falcao henüz Türkiye'ye dönmedi.

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33 yaşındaki Kolombiyalının Madrid'deki tedavisi uzadığı için gelemediği ifade edildi.

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Milli ara sonrası oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirmeyi planlayan G.Saray sağlık heyetinin de planları suya düştü.

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Başakşehir maçında kesin olarak oynamayacak olan tecrübeli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve 13. haftadaki Trabzonspor maçına da yetişmesi beklenmiyor.

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Andone'nin de sakat olmasından dolayı Falcao'nun takıma dönüşünü bekleyen teknik direktör Fatih Terim'in son gelişmelerden sonra çılgına döndüğü öne sürüldü.

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Radamel Falcao, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından antrenman yaptığı bir video yayınlamıştı.

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Kolombiyalı futbolcu, bu paylaşımına 'sıkı çalışıyorum' notunu düşmüştü.

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Radamel Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 5 maçta forma giyebildi ve takımına sadece 1 gollük katkı sağladı.

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