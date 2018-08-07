Fatih Terim'e şok sözler: 'Maçı tek izle yüzün kızarır...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Akhisarspor'a kaybettiği Süper Kupa finali sonrasında sert bir dille Fatih Terim'i eleştirdi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Hıncal Uluç'un 'Galatasaray değil, Terim kaybetti' başlıklı yazısı...
"Hocam bu inadında devam edersen, resmi sezona iki yenilgi ile girersin. Önce Akhisar'a Süper Kupa'yı kaptırır, sonra da Lig sezonunu deplasmanda Ankaragücü mağlubiyeti ile açarsın" diye yazmıştım bu sütunlarda geçen hafta.. Birinci dediğim gerçekleşti.. Hayır!. Marifet bende değil.. Burnunun ucundaki köyü göremeyen Fatih Terim, daha doğrusu onun başını durmadan belaya sokan kör inadı olunca bunu yazmak o kadar kolay, o kadar basit ki.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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"Dediğim dedik" diyorsun Hocam.. O zaman da çaldığın "Düdük" olmuyor.. Gel vazgeç şu inadından.. Gel şu ruhsuz "Paralı askerler"i değil, "Galatasaraylı" çocukları oynatmaya başla.. 2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası ile taçlanan, 2002'de Türkiye'ye Dünya Üçüncülüğü getiren milli takıma iskelet olan Galatasaray'da, senin yarattığın Galatasaray'da kimler oynuyordu, hem de nasıl canla başla, Popescu ve Hagi ile beraber.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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O Popescu ve Hagi ki, Avrupa takımlarından sepetlenmişler, futbolu artık bırakmışlardı, sen transfer ettiğinde. Ama senin seçtiğin, yarattığın canavar Türk gençlerine ağabeylik ederek, kariyerlerine yeniden, hem de zirvede döndüler. Oynadılar ve oynattılar.. "En Galatasaraylı" onlar oldular. Emre 17 yaşındaydı, arkasında Pope, önünde Hagi ile oynadığında.. Oyuna neden sonra soktuğun genç Yunus'un etrafında kimler vardı?. Onu adam sayıp, top bile atmayanlar sözde ağabeyler!
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Belhanda'n sonunda başında parçalandı mı, hocam? Belhanda kalsın ve Galatasaray'ı satsın istiyorlardı.. Satmak için neler yaptı, hâlâ görmedin mi?. Kaptırdığı topun bile peşinde gitmeye tenezzül etmeyen "Has" adamın sayesinde gelişen Akhisar akınında top direkten dönmese, maç uzatmaya da gitmeyecek, penaltı şansın da olmayacaktı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Ya Feghouli'n.. O da ayni ruhsuz değil mi?. O da kaptırdı, hem de rakip 2'ye 3 kontratağa kalktı. Gördü, gene koşmadı. Bir yüzde 100 golü de öyle kaçırdı Akhisar.. Otur maçı seyret tek başına. Çünkü başkalarıyla izlersen yüzün kızarır. Odana kapan ve maça bak bakalım, Belhanda'n ve Feghouli'n hiç geriye koşmuşlar mı?
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Nagatomo'yu maçı beraberliğe getiren akını harika başlatan ve müthiş bir asist yapan Nagatomo'yu oyundan alıp Carole'u sokmak neyin nesi hocam?. Benim geri zekâlı kafam almadı, sen anlat?.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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O Sinan artık sana güvenir mi?. Öteki Türk çocuklar anlamadılar mı gerçeği sanıyorsun?. Onlar güvenir mi?. Hocasına güvenmeyen takım olur mu?. Donk'u çıkardın Yunus'u aldın. "Yunus sol ayaklı adam. Kadroya lazım" dedin bu genç adam için.. Ama sağaçığa koydun. Niye?. Sokarken psikolojiyi de hiç düşünmedin.. Odana kapanıp izleyeceksin ya.. Say bakalım, Yunus'a kaç top attılar?. Bir, hocam.. "Bir!." Çocuk orda hep boş bekledi ama, ağabeyler ona değil, hep ortaya ve sağa attılar, ona güvenmedikleri için. Bu sorunu çözmeden, hem de sonunda her şeyin biteceği bir maçın o kadar kritik anında bir genç adamı ilk defa takıma koymanın hem onu, hem takımı harcamak olduğunu senin gibi bir hoca nasıl düşünmez?
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Takımda oyun kurucu yok. "Selçuk" diye bağırıyor, görünüş, gidiş... Ama önce Fernando'yu, sonra Donk'u çıkarıp soktun Selçuk'u.. Oyun kurucu değil, mecburen ön libero Selçuk.. Geride, sallanan iki stoperin önünde oynayacak başka adam bırakmadın ki?. Oyunu kim kuracak?.. Feghouli ruhsuzu, paralı askeri.. Bu mudur Fatih Terimlik?.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Gomis konusundaki son gelişmeler neler? Emre Akbaba transferi bitiyor mu? Fatih Terim Ankaragücü maçına hangi 11 ile çıkacak? İşte son gelişmeler... İzlemek için videoya tıklayınız...