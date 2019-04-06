Fatih Terim'e göre Türkiye'nin Messi'si...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ertuğrul Özkök, Fatih Terim ile yaptıkları söyleşiden önemli anektodları köşesinde paylaştı... İşte Özkök'ün köşe yazısındaki Fatih Terim bölümü...
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Geçen çarşamba akşamı S Sport’un ikinci kanalının açılış daveti vardı. Davete Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim de katıldı.
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Bir ara S Sport kanalının başkanı Sadettin Saran, kanalın genel müdürü Emre Eren, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Hürriyet yazarı Uğur Meleke ve ben güzel bir sohbete başladık. Tabii konu teknik direktörlerin her hafta dayak yer gibi haksız eleştirilerle karşılaşmasına geldi.
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Fatih Hoca’nın cevabı şu oldu: “Hiçbir iş yapmayıp dayak yemeyen biri olmaktansa, iş yapıp dayak yiyen biri olmayı tercih ederim...”
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“Hocam, deyim yerindeyse, hayatı boyunca eşek sudan gelinceye kadar dayak yemiş bir gazete yöneticisi ve yazarı olarak ben de aynı şeyi söylüyorum.” Hocayla aramızda işte böyle bir dayakdaşlık kuruldu.
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BUGÜN TAKIMDA SİGARA İÇEN FUTBOLCU SAYISI KAÇ
Fatih Hoca futbolculuğu sırasında sigara içiyormuş. Teknik direktörlüğü sırasında da kulübede içiyormuş.
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“O günün filmlerine, fotoğraflarına bakın. Takım maç oynarken biz kulübede sigara içiyorduk. Sonra bir gün o fotoğrafları görünce kendim rahatsız oldum. Yani yasak getirilmeden önce kendiliğimden bıraktım” dedi.
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“O günlerde takımın neredeyse tamamı içerdi. Bugün bir-iki kişi içiyor” diye tamamladı sözünü. Sigarayı 11 yıl önce tamamen bırakmış.
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FATİH HOCA’YA GÖRE TÜRKİYE’NİN MESSİ’Sİ KİM
TERİM’e Fiorentina’nın başındayken şunu sormuştum: “Hocam bir takımın başarısında teknik direktörün rolü ve payı nedir?” O akşam yine sordum.
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“Bazen hiç, bazen de yüzde 100. Maçına bağlı olarak değişir” dedi. Sonra konu bugünün star futbolcularına geldi.
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Türkiye’de oynadığı dönemden bahsederken o yılların Türkiye’deki Messi’sinin Fenerbahçeli Cemil (Cemil Turan) olduğunu söyledi.