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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.07.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl kutlaması

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Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl kutlaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamasının 45. yıl dönümü, kesilen pastayla kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman sonrası futbolcuların hazırladığı sürpriz kutlamada kendisi için hazırlanan pastayı kesen Terim, sarı-kırmızılı kulübe hizmet ettiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana 45 seneyi hatırlattı. Bu süre çok kolay geçmedi tabii ki ama bu kapıdan gireli yıllar olmuş. Açıkçası iyi ki bu kapıdan girmişim, iyi ki Galatasaraylı olmuşum, iyi ki bu camiaya mal olmuşum, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki hala bu camiaya hizmet ediyorum." diye konuştu. 

Galatasaray camiasının üzerinde hakkı olduğunun altını çizen Terim, şunları kaydetti: 

"Bende bu camianın çok büyük emeği ve hakkı var. Geldiğim günden bugüne kadar kimlerin bende emeği varsa sonsuz teşekkür ederim. Aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin. Umarım siz de çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edersiniz. Türkiye'nin ve dünyanın bu köklü markasında olmak benim için gurur verici, sizler için de öyle olmasını dilerim. 20 yaşında bir çocuk olarak gurbete geliyorsunuz. Orada top oynuyorsunuz, evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz, torun sahibi oluyorsunuz. Bu aidiyet duygusu anlatılmaz. Galatasaray'a ait olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize de teşekkür ediyorum." 

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