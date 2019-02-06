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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
06 Şubat 2019 - 09:20,

Fatih Terim'den şoke eden Muslera kararı!

Galatasaray'da Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.

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Tecrübeli hocanın Muslera'dan memnun olmadığı ve sezon sonunda göndermek için devre arasında önemli bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

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Terim'in Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ın alınmasını istediği öne sürüldü.

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Gelişmelerden rahatsız oldu

Muslera'nın Fatih Terim'in kendisini gönderme planları olduğunu duyduğu ve bu nedenle hocasına karşı tavır aldığı belirtildi. Muslera'nın performansının bu gelişmeden sonra düştüğü gelen bilgiler arasında.

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İkili birbirine karşı mesafeli

Fatih Terim ile Muslera'nın arasına kara kedi girdiği ve ikilinin mümkün oldukça birbirinden uzak kaldığı belirtildi. Bu durum huzursuzluk yaratırken Terim'in Muslera'yı kesin olarak gözden çıkardığı ortaya çıktı.

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Gelen teklifler görüşülecek

Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'in istemediği Muslera'yı sezon sonunda satmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Yönetimin sezon sonunda Uruguaylı kaleciyi satacağı ve bunun için teklifleri değerlendireceği belirtildi..

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Galatasaray kulübü sosyal medya hesaplarından, teknik direktör Fatih Terim'in 3. dönemine ait bu videoyu taraftarlarıyla paylaşmıştı...

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