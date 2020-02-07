Fatih Terim'den Muslera'ya kritik uyarı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas’taki hataları nedeniyle dikkatini çektiği Muslera'yı kenara çekti. İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sivas’ta 3 puan kaybeden G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Hepimizin çıkaracağı önemli dersler var” demişti. Teknik heyetiyle de öz eleştiri yapan Terim, Sivas’ta tel tel dökülen oyuncularına yeni uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın uyardığı isimlerin başında ise Muslera yer aldı. Uruguaylı ile 2 şampiyonluk yaşayan ve transferinde önemli payı bulunan Terim, kaleci antrenörü Taffarel ile birlikte Muslera ile görüştü.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sivas’ın ilk golün önce yaptığı ciddiyetten uzak hamle sonrasında kornere sebebiyet veren ve köşe vuruşunda da gol yemesine yol açan Muslera’ya sinirlenen Terim, öğrencisinin dikkatini çekti. Terim, Muslera’ya “Aşırı özgüven hata yaptırır. Hatalar elbette olacaktır ancak sen bu takımın en tecrübeli ismi ve kaptanısın. Şampiyonluk yolunda en iyi ve ciddi, olması gereken kişilerin başındasın. Bir daha böyle bir riske lütfen girme” diye konuştu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Konya ile oynanan ilk maçta hatalı 2 gol yiyen ve tepkileri üzerine çeken Eray İşcan’ın yerine Fatih Terim, bugünkü rövanş ve ligdeki Antalyaspor maçlarında Carrasco’ya görev verecek, kaleyi Fransız eldiven koruyacak. Ve Carrasco, bu maçla beraber Muslera’nın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği ligde oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesinde kritik 90 dakikaya hazırlanacak. Carrasco, ligde ilk kez Galatasaray kalesini koruyacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Fatih Terim, Sivasspor yenilgisi sonrasında bireysel uyarılarını artırdı. Terim'in, son maçta ikinci yarıda oyuna aldığı Younes Belhanda'yı da kenara çekerek uyarılarda bulunduğu görüldü. Terim Faslı oyuncuya ondan sahada daha fazla verimli olması konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı Sivas karşsısında Tolga - Donk ikilisine orta sahada görev vermişti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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SERDAR AZİZ YENİDEN MESAİYE
Bu sezon oynamadığı maçlarda Galatasaray’ın tam 12 puan kaybettiği Serdar Aziz, hafta sonu yeniden takıma yerleşiyor. Sarı kırmızılı takımda Serdar Aziz, biri sakatlığı nedeniyle olmak üzere bu sezon toplam 5 lig maçında süre alamadı. Ve Galatasaray, milli futbolcunun oynamadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet alırken sadece 1 kez kazanabildi. Denayer’in yaşadığı sakatlık nedeniyle Serdar Aziz’i ilk 11’e monte etme kararı alan Fatih Terim, Antalyaspor maçı ile birlikte yeniden milli oyuncudan verim almaya çalışacak.