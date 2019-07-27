Fatih Terim'den muhabirlere: "Akşam biri geliyor"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında 17 Temmuz'dan bu yana kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, kampın son antrenmanını gerçekleştirdi.
2
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman çabukluk ve kondisyon çalışmasıyla başladı.
3
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, ikişerli olarak kafalarının arasında top taşıdı, ardından el ele tutuşarak top sürdü. Bu sırada futbolcular arasındaki yarışma ve rekabet renkli görüntüler oluşturdu.
4
Yarışmayı kazanan sarı-kırmızılı oyuncular, büyük sevinç yaşadı. Daha sonra 3 grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
5
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa'nın Bordeaux takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.
6
Terim'den hareketli oyun uyarısı
Fatih Terim, çift kale maç sırasında futbolcularını hareketli olmaları yönünde sık sık uyardı.
7
Tecrübeli teknik adam, uyarılarının sonunda sahada yürüyen futbolcular olması üzerine farklı bir uygulamaya gitti.
8
Terim, yürüyen futbolcu görmesi durumunda, yürüyen futbolcuların isimlerini söyleyip oyunu durdurarak topu diğer takıma verdi.
9
Albayrak antrenmanı izledi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi.
10
Avusturya'ya 2 gün önce gelen Albayrak, akşam gerçekleştirilen antrenmanı saha kenarından takip etti.
11
Abdurrahim Albayrak'ın saha kenarında sık sık telefon görüşmesi yapması dikkati çekti.
12
Genç futbolculara moral verdi
Fatih Terim, antrenman sırasında bazı genç futbolculara moral verip desteklerken, hata yapan gençleri de uyardı.
13
İdman sırasında kayarak düşen Erencan Yardımcı'ya "Haydi oğlum, haydi aslanım." diye moral veren Terim, top kaybı yapan Metehan Mertöz'e de "Tamam oğlum. Kaybetme, daha garanti, daha net." ifadeleriyle destek oldu.
14
Fatih Terim, çift kale maç sırasında hareketsiz gördüğü Mustafa Kapı'ya ise "Mustafa daha 17 yaşında. Yürüyor ama öğrenecek." diye seslendi.
15
Terim, Ali Yavuz Kol'a da sık sık uyarılar yaptı.
16
Terim'den muhabirlere transfer göndermesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer haberlerinden dolayı basın mensuplarına takıldı.
17
Antrenman öncesi Abdurrahim Albayrak ile basın mensuplarına ayrılan yere gelen Terim, muhabirlerin aktardığı transfer haberleriyle ilgili espriler yaptı.
18
Albayrak'ın bir ara basın mensuplarından uzaklaşarak telefonla konuşması üzerine tecrübeli teknik adam, esprili bir şekilde, "Akşam biri geliyor." dedi.
19
Fatih Terim ayrıca futbolcularıyla da keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Martin Linnes'in omzuna kolunu atan Terim, Ryan Babel'in pembe saçlarıyla ilgili konuştu.