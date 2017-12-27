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Futbol

Fatih Terim'den Milli yıldıza: 'Sözleşme yenileme, seni alayım'

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Milli oyuncuyla konuşarak transferi için söz aldığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Milli oyuncuyla konuşarak transferi için söz aldığı iddia edildi. (Star / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)

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Fatih Terim, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan ile iletişime geçti.

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Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.

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Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.

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Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan, bu sezon Düsseldorf formasıyla 18 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki stoperin sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona eriyor.

Fatih TerimKaan AyhanGalatasaray

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