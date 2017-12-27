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Fatih Terim'den Milli yıldıza: 'Sözleşme yenileme, seni alayım'
Futbol
Fatih Terim'den Milli yıldıza: 'Sözleşme yenileme, seni alayım'
Galatasaray
'ın yeni teknik direktörü
Fatih Terim
, Milli oyuncuyla konuşarak transferi için söz aldığı iddia edildi.
Spor Arena Haber
27.12.2017 - 12:00
SON GÜNCELLEME
27.12.2017 - 12:00
Spor Arena Haber
27.12.2017 - 12:00
SON GÜNCELLEME
27.12.2017 - 12:00
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Milli oyuncuyla konuşarak transferi için söz aldığı iddia edildi. (Star / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
Spor Arena Haber
27.12.2017 - 12:00
SON GÜNCELLEME
27.12.2017 - 12:00
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Fatih Terim, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan ile iletişime geçti.
Spor Arena Haber
27.12.2017 - 12:00
SON GÜNCELLEME
27.12.2017 - 12:00
3 / 5
Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.
Spor Arena Haber
27.12.2017 - 12:00
SON GÜNCELLEME
27.12.2017 - 12:00
4 / 5
Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Spor Arena Haber
27.12.2017 - 12:00
SON GÜNCELLEME
27.12.2017 - 12:00
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Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan, bu sezon Düsseldorf formasıyla 18 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki stoperin sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona eriyor.
Fatih Terim
Kaan Ayhan
Galatasaray
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