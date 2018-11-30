Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim'den kritik kararlar... Ocak ayındaki ilk yolcu belli oldu!
Galatasaray teknik direktörü, Lokomotiv Moskova maçında yenilgiden çok oyuna sinirlendi ve kritik kararlar aldı.
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İşte flaş haberle ilgili tüm detaylar...
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında 2-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama şansını kaybederken, teknik direktör Fatih Terim’in maç sonrası yaptığı açıklamalar son derece önemliydi.
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Yenilgiden ziyade takımla ilgili tespitlerde bulunan Terim, “Galatasaraylılar’a ilerisi için bir şey söylemek istiyorum; bize ocak ve temmuz aylarında müsaade edecekler. Biz her şeyin farkındayız. Bu süreci en az zararla atlatmak istiyoruz” dedi. Terim’in bu sözlerinin altında 3 önemli mesaj vardı. İşte o mesajlar...
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Ocak ayındaki ara transfer döneminde 2’si forvet, 1’i stoper olmak üzere en az 3 takviye yapılması planlanıyor. Fatih Terim şampiyonluğun kazanılması için bu transferlerin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.
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OCAK AYINDA İLK YOLCU MAICON
Devre arasında gitmek isteyene ‘dur’ denmeyecek. Ocak ayında ilk yolcu ise Maicon. Sezon başı Al Hilal’a transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon’un 6 ay gecikmeli olarak Suudi Arabistan ekibine gitmesi bekleniyor.
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ASIL DEĞİŞİKLİKLER TEMMUZ AYINDA
Terim, “Bu dönemi en az zararla kapatmak istiyoruz” sözlerini santrfor bölgesindeki alternatifsizlik için söyledi. Özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntılar tecrübeli çalıştırıcının sabrını zorlama noktasına geldi.
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Ara transfer dönemini 3 takviyeyle kapatacak olan Galatasaray’da asıl değişim Temmuz ayında olacak. Sözleşmesi bitecek 12 futbolcu ile birlikte teknik direktör Fatih Terim, takımda çok önemli değişiklikler yapacak.
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Lokomotiv Moskova maçında Fatih Terim’i en çok kızdıran olaya gelince... Futbolcuların, 1-0 geriye düştükten sonra gerekli reaksiyonu gösterememeleri ve demoralize olup oyundan düşmeleri Terim’i öfkelendirdi.
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MELO TARZINDA OYUNCU İSTENİYOR
Felipe Melo tarzında; skor kötü gidince isyan eden, reaksiyon gösteren ve takım arkadaşlarını ateşleyecek bir oyuncu eksikliğinin yaşandığı, Galatasaray’da artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
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"Galatasaray'da oynamanın önemli olduğunu herkes bilmeli"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası, kötü oynayan oyunculara net mesaj göndermişti...