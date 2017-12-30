Fatih Terim'den hodri meydan

Tecrübeli teknik adamdan, forma isteyen oyunculara mesaj var...
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Galatasaray’da De Jong’un affedilmesiyle 15’e yükselen yabancı sayısı, kontenjan sorununu beraberinde getirdi. Carrasso’nun göndenilmesine kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim Donk, De Jong ve Latovlevici hakkındaki kararını Antalya kampı sonrasında verecek.
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Sezon başında lisansı çıkarılmayan Nigel de Jong’un da affedilmesi ile birlikte Galatasaray’da yabancı oyuncu sayısı 15’e çıktı. Kurallar gereği kadrosunda 14 yabancı bulundurma hakkına sahip olan sarı kırmızılılar kontenjan sorunu nedeniyle yedek kaleci Cedric Carrasso ile yollarını ayırmaya hazırlansa da bu hamle yetmeyecek zira yabancı bir sol bek almaya hazırlanan kulüpte yine yer açılması gerekecek. Halen yeri garanti olmayan De Jong, takıma girmek için Donk veya Latovlevici’nin yerini almaya çalışacak.
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Böylesine bir sayısında sıkıntı yaşayan Galatasaray’da Fatih Terim henüz net bir karar vermiş değil. Takımındaki tüm futbolcuları kamp kadrosuna dahil ederek Antalya’ya götüreceğini ileten tecrübeli teknik adam, yabancılara “Bu formayı hak eden giyer ve takımda kalır” mesajı verecek. Sol bek transferinin ardından Terim, Ryan Donk, Nigel De Jong ve Iasmin Latovlevici arasında tercihini yapacak. Bu üç isimden kampta daha çok çalışan ve kendisini gösteren iki isim takımla yoluna devam edecek.
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Igor Tudor döneminde kadro dışı kalan ve U21 ile idmanlara çıkan, Terim’in gelişiyle ikinci bir şans yakalayan Nigel De Jong’un yine kadroya dahil olamama ihtimali bulunurken tecrübeli oyuncunun durumu Antalya’da göstereceği performansı netleştirecek.
Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Terim’in gelişiyle hırslandığı görülen Donk ile sol bekte fazla alternatifi olmalan Latovlevici de Antalya’da kıran kırana bir forma savaşı verecek. Yönetime, son yabancı kontenjanı için kampta karar vereceğini ileten Terim’in gözü bu üç oyuncuda olacak.