Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim'den Hasan Şaş'a uyarı: 'Rica ediyorum'
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak derbi maç öncesinde takımı ve özellikle Hasan Şaş'ı uyardı. İşte detaylar...
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak derbi maç öncesinde takımı ve özellikle Hasan Şaş'ı uyardı. İşte detaylar...
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını yarınki derbiye öncelikle psikolojik olarak hazırlıyor. Terim, Kadıköy’de 19 yıldır galip gelinmemesinin temelinde psikolojik faktörler yattığını belirterek, zafer için parolasını ‘psikolojik direnç’ olarak belirledi.
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Terim, oyuncularıyla hem toplu hem de birebir yaptığı görüşmelerde Kadıköy’de psikolojik olarak etki altında kalmamaları yönünde konuşmalar yaptı. Terim, “Taktik ve iyi futbol tamam ama bu derbilerde en önemlisi psikolojik savaştı. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın” dedi.
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Provokasyonlara gelmeyin
Fenerbahçe’nin 6 puan önünde sahaya çıkacaklarını hatırlatan Terim, “Fark sayesinde her dakika lehimize işleyecek, unutmayın” dedi.
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Mental hazırlığa daha çok ağırlık veren Terim, “Psikolojik olarak da Kadıköy’e avantajlı gidiyoruz. Taraftarın, yedek kulübesi ve futbolcuların sizi provoke etmesine izin vermeyin. Sakin kalın ve asla olası provokasyonlara kapılmayın. Oyunu kontrol ettiğimiz sürece istediğimizi alırız. Bunu bozabilecek bir hata ya da sürprize izin vermenizi istemiyorum” dedi.
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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‘Hasan senden rica ediyorum sakin kal’
Maçın psikolojik bir savaş içinde geçeceğini kaydeden Terim, yardımcılarını da ayrıca uyardı. Özellikle aşırı heyecanıyla bilinen Hasan Şaş’ı dikkatli olması konusunda uyaran Terim, son Atiker Konyaspor maçında yaşanan sahnelerin tekrarını istemedi. Tecrübeli teknik adamın, “Kadıköy’de böyle hareketler istemiyorum ve herkes kendisine hâkim olmasını özellikle istiyorum.
Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Takımı ve oyunu gerecek tek bir hareket istemiyorum. Özellikle Hasan... Senden maç boyunca sakin kalmasını rica ediyorum” dediği öğrenildi.