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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç, Foto: DepoPhotos,
14 Ağustos 2019 - 10:32,

Fatih Terim'den flaş karar! Emre Mor...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.

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Forvet hattına Falcao'u transfer etmek için büyük girişimler yapan sarı kırmızılılarda bir yandan da orta saha için arayışlar sürüyor.

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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadronun geniş olması gerektiğini yönetime iletti.Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da Emre Mor ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

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Terim yakın markajına aldığı Emre için yeni bir karar verdi. İşte son gelişmeler...

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor takımdaki yıldız isimlerin kanatları altında olacak.

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Genç yaşına rağmen, disiplin sorunları nedeniyle geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan milli futbolcuya, takımın ağabeyleri sahip çıkacak.

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Teknik direktör Fatih Terim'in uyarısıyla beraber özellikle Belhanda ve Feghouli gibi isimler Emre Mor'a bundan sonra destek verecek.

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Bunun ilk sinyali, Fiorentina ile yapılan özel maçta görülürken, Belhanda birçok pozisyonda genç futbolcuyu paslarıyla beslemişti.

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Bu durum, Emre'nin ikinci yarıda sahaya girip takımın en iyisi olarak gözükmesinde etkili olmuştu.

9TERİMİN EMRE PLANI

TERİM'İN EMRE PLANI

Sadece saha içinde değil, saha dışında da Emre'nin takımın bir parçası olmasını isteyen deneyimli hoca bunun için de takım arkadaşları tarafından desteklenmesini istemişti.

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Terim, Emre'nin bu şekilde kazanılacağını ve eski hatalarından uzaklaşacağını düşünüyor.

11TEKNİK HEYETİ MEMNUN ETTİ

TEKNİK HEYETİ MEMNUN ETTİ

Fiorentina'ya karşı gol atıp etkili bir görüntü çizen Emre Mor'un sadece futbola odaklanması ve takım içinde kabul görüp dışlanmaması da teknik heyeti memnun etti.

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