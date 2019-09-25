Fatih Terim'den flaş açıklama! Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sarı-kırmızılı takım çalışmaya ısınma koşularıyla başladı.
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İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da izlediği antrenmanda ısınmanın ardından top sürme ve altıya bir pas çalışması gerçekleştirildi.
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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa maçında çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, toplu çalışmalarda maske takarak antrenman yaptı.
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EMRE AKBABA SÜRPRİZİ
İdmana daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalışan Radamel Falcao katılmazken, Emre Akbaba takımdan ayrı koşu yaptı.
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Bu gelişme sarı kırmızılı teknik heyeti oldukça mutlu etti. Akbaba'nın, geçtiğimiz sezonun sonunda oynanan Rizespor maçında talihsiz şekilde ayağı kırılmıştı.
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Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık şekilde gerçekleşen idman öncesi Feghouli ile Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili konuştu.
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Bugün gerçekleştirilen idmanda Fatih Terim şu açıklamayı yaptı....
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"Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim."
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"Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçı tribünde talip etmek beni üzüyor. Üzülmenin dışında da, takıma faydalı olacağım yerde olmamak rahatsız edici oluyor"
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"Oyuncular haftada 3 maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray’da oynayan futbolcuların bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz. 1 farkı bırakmamak lazım. 1 fark önde veya gerideyseniz, galip veya mağlubuz diyemezsiniz. Rahat olmanız için 2 fark yapmamız lazım. Ancak bazen maçı 1-0’da da bitirmelisiniz. Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir"
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"Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız"
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"Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede bile problem yaşayabilir. Kendisine özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz"
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"Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. 3’ü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır."
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı taraftarları için kazanmak istediklerini söyledi.
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Feghouli, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak." diye konuştu.
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Taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğuna değinen Feghouli, "Taraftar olmadan Galatasaray var olamazdı. Her zaman destek oluyorlar. Onların vereceği destek çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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Feghouli, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynamamasıyla ilgili, "Yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım ve dinlenemedim. Bu nedenle sağlık ekibi ve teknik heyet dinlenmemi istedi. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi." diye konuştu.
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Süper Lig'deki hakem kararlarına yönelik tartışmaların hatırlatılması üzerine Feghouli, "Geçen seneye baktığımız zaman, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını kazanmasını bildik. Fenerbahçe'yi de kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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BELHANDA DERBİDE MASKEYLE!
Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, "Belhanda oynamak istiyor. Topla yapılan çalışmalarda maske takacak. Cerrahlardan aldığımız bilgiye göre maske ile oynamasında sakınca yok." ifadelerini kullandı.
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EMRE AKBABA DÖNDÜ!
Emre Akbaba'nın durumunu da aktaran İnce, "Emre beklediğimizden iyi gidiyor. Bu tür kırıklarda bir yıldan önce dönen yok. Koşulara başladı. 1-2 ay içinde daha iyi noktaya gelecek." dedi.