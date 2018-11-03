Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a: "Ya sen kalacaksın ya da ben"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a: "Ya sen kalacaksın ya da ben"
Derbinin hakemi raporunda Terim’in, “Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak, bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben. Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah kahretsin. Yazıklar olsun sana be. Senin gibi hakemler bu maçların a...... s......” dediğini belirtti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/13
İşte Fırat Aydınus'un raporundaki önemli detaylar ve olaylı derbi sonrası sıcak gelişmeler...
2/13
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin en çok konuşulan olaylarından biri Fatih Terim-Fırat Aydınus diyaloğu idi. Çok sinirli olduğu görülen Terim, Aydınus’a sertçe bir şeyler söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü’nün bu sırada neler söylediği Aydınus’un raporunda ortaya çıktı.
3/13
Tecrübeli hakemin TFF’ye gönderdiği maç raporuna göre Terim, Aydınus’a küfürlü sözler sarf etti...
4/13
"OLAYLARIN SORUMLUSU HAKEMLERDİR" DEMİŞTİ
İşte Terim’in sözleri: “Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak, bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben. Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah kahretsin."
5/13
Fatih Terim daha sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ve basın toplantısında hakem camiasına ağır eleştirilerde bulunarak, “Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır” ifadelerini kullanmıştı.
6/13
Yazıklar olsun sana be. Senin gibi hakemler bu maçların a..... s......”
7/13
GALATASARAY'A PARA CEZASI BEKLENİYOR
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 3 bin polis ve bin özel güvenlik personeli görev aldı. 6222 sayılı ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında 20’si Galatasaray, 19’u da Fenerbahçe taraftarı 39 kişi tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi. Otobüs camı kıran 3 Fenerbahçeli’ye de ‘mala zarar verme’den işlem yapıldı.
8/13
39 KiŞiYE ‘SEYiRDEN MEN’
Ayrıca, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş’ın ‘Fenerbahçeli Skrtel’in ensesine vurmak, boynundan sıkmak, saçlarını çekip bırakmak ve bacaklarına tekme atmak’ suçlarını işlediği hakem ve iki temsilcinin raporlarında yer aldı. Şaş’a, Disiplin Talimatı’nın ‘Saldırı’ başlıklı 44. maddesi gereği 5 ila 10 maç arasında hak mahrumiyeti cezası verilmesi bekleniyor. Bu arada taraftarların sebep olduğu olaylar için de Galatasaray Kulübü’ne de para cezası verilebileceği belirtildi.
9/13
25 MAÇ CEZA TEHLİKESİ
Olaylı derbi nedeniyle G.Saray ve F.Bahçe’ye toplamda 25 maçı aşan ceza verilmesi söz konusu. Konuyu perşembe günü görüşecek olan PFDK’nin kararlarında genelde hakem ve temsilci raporları belirleyici rol oynuyor. Ancak PFDK bu raporlara bağlı kalmadan, görüntülere dayanarak ekstra ceza kesebiliyor. Fatih Terim’e 6 maç, Hasan Şaş’a 5 ila 10, Jailson’un boğazına sarılan Ndiaye’ye 2, olaylara karışan Muğdat, Donk, Rodrigues’e 1’er maç ceza gelebilir. F.Bahçe’de de Belhanda’ya tokat atan Jailson’a 3, Soldado’ya 2 maç verilebilir.
10/13
BU GENÇLERE HELAL OLSUN
Barış, Jailson’u kovalayan Rodrigues’in önüne geçerek olası bir fiziki müdahaleyi önledi. Berke, Hasan Şaş’ı sakinleştirmeye çalışırken, Ozan da olaylarda hiç yer almadı. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 20 yabancı, 8 yerli futbolcu forma giyerken, yaşanan olaylar sonrasında çıkan 3 kırmızı kartın tamamını (Jailson, Soldado, Ndiaye) yabancılar gördü. G.Saray Antrenörü Hasan Şaş dışında, yaşanan arbedede hep yabancılar başroldeydi. Maçtaki 6 sarı kartın 4’ü de yabancılara gösterildi. Çoğu tecrübeli isimlerden oluşan yabancıların çizdiği bu tatsız görüntüye karşın, üç genç yerli oyuncu son derece centilmendi.
11/13
G.Saraylı Ozan hiçbir şekilde olayların içinde yer almazken, F.Bahçeli Barış Alıcı, Jailson’u kovalayan Rodrigues’in önüne kendini atarak, G.Saraylı oyuncunun tekme veya yumruk atmasını önledi. Barış böylelikle hem Jailson’u korumuş oldu hem de Rodrigues’i vuracağı olası bir darbe sonrası cezadan kurtardı. F.Bahçe’nin 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Hasan Şaş’ı sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı.
12/13
YANLIŞ TAÇA 'VAR' KARIŞMIYOR
Galatasaraylılar, F.Bahçe’nin 2. golü öncesinde sarı lacivertlilere verilen taç kararının yanlış olduğunu savunurken, VAR’ın bu pozisyonda neden devreye girmediğini sordu. VAR protokolüne göre, taç atıldıktan sonra geriye dönülemez. Eğer taç atışının devamında faul, elle oynama veya tartışmalı bir gol olursa geriye dönülebiliyor. Yanlış taça VAR karışamıyor