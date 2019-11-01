Fatih Terim'den dev neşter! Rizespor maçında...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş maçına 11 yabancıyla çıkan ve 1-0 yenilen Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında Türk oyuncular görev yapacak.
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Teknik Direktör Fatih Terim, derbi sonrası "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" diyerek değişimin sinyalini vermişti.
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Tecrübeli çalıştırıcı ilk adımı bugün atacak.
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BELHANDA VE FEGHOULİ'DE ISRARCI DEĞİL
MARIANO ve Nagatomo'yu takımdan kesme kararı alan Fatih Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı'ya, sol bekte Emre Taşdemir'e forma verecek.
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Terim, sezon başından bu yana formsuz olan Belhanda ve Feghouli'de artık ısrarcı olmayacak. Cezası biten Ömer Bayram orta sahada oynayacak.
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Beşiktaş derbisinde son bölümde görev alan ve istekli futboluyla hocasının gözüne giren Adem Büyük de Rizespor maçına 11'de başlayacak.
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ZORLU KASIM AYI RİZE İLE BAŞLIYOR
EKIM ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın Kasım ayı fikstürü de oldukça zorlu. Bugün Türk Telekom Stadı'nda Rizespor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, haftaya önce Real Madrid sonra Gaziantep'le deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray milli ara dönüşü Türk Telekom Stadı'nda 5 gün içinde Başakşehir ve Club Brugge'le kritik maçlar oynayacak. Terim'in Rize'ye karşı çıkarmayı planladığı 11 şu şekilde...