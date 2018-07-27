Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim'den bomba transfer! Fenerbahçe ile takas...
Fatih Terim'in "Büyük kulüpler kendi arasında transfer yapabilmeli" sözlerinden sonra iki kulüp arasında dev bir takas söz konusu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında perde arkasında devam eden transfer görüşmeleri Fatih Terim'in açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında perde arkasında devam eden transfer görüşmeleri Fatih Terim'in açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Başarılı çalıştırıcı, Sakarya maçından sonra, "4 büyük takım aralarında transfer yapabilmeli. Ekonomik olarak kaybediyoruz. Dünyada bunun örnekleri var. Her sene Milan İnter'den, İnter Milan'dan oyuncu alıyor" dedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Tecrübeli hocanın, bu sözleri dikkatleri bir kez daha Ozan Tufan'a çevirdi. Zira Terim'in, Phillip Cocu'nun kadroda düşünmediği Ozan Tufan'ı bir süredir istediği konuşuluyordu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Hatta Terim'in isteğiyle Abdurrahim Albayrak, Ozan için bizzat Fenerbahçeli yöneticileri aramış, ancak "Sizde başarılı olursa bunu taraftara anlatamayız" yanıtı almıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Terim, transfer defterini bir kez daha açarken topu da Fenerbahçe'ye atmış oldu. Çünkü Ozan da yeni bir başlangıç yapmaya sıcak bakıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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23 yaşındaki oyuncu, Cocu ve Comolli ile görüşerek Galatasaray'a gitmek için izin istedi. Terim'in "Yakında değişik haberler görebilirsiniz" sözleri de 'Anlaşma sağlanabileceğine olan inancını koruyor' şeklinde algılandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'yle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Ozan, geçen sezon ligde sadece 9 maça çıktı. 3 gol ve 2 asistlik bir performans çizdi. Genç yıldız, kendisini milli takımda sürekli ilk 11 oynatan Terim'le yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon kendi içinde sirkülasyon yapabilse dışarıdan oyuncu almayız. Rakip takımda başarılı olursa biz ne yaparız korkusu mu yaşanıyor? Keşke başarılı olsa... Bunu kendi içimizde halledebilirsek, büyük problem halletmiş olacağız"
Fotoğraflar: Arşiv
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Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede, Eren Derdiyok ismini de gündeme getirdi. Albayrak; takımlarında başarısız olan Ozan'ın Galatasaray'da, Eren'in de Fenerbahçe'de Türk futboluna yararlı olabileceğini anlattı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı-kırmızılılar, şimdilik Fenerbahçe cephesini ikna etmeyi başaramadı ama daha birkaç set oynanacak gibi görünüyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray, Ozan Tufan-Eren Derdiyok'un takasını düşünse de Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'nun gözü Sinan Gümüş'te...
Fotoğraflar: Arşiv
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Cocu, PSV'nin başındayken Sinan'ın görüntülerini izlemiş ve Hollanda ekibine, genç futbolcunun transfer edilmesi yönünde rapor vermişti. Fenerbahçe'nin başındayken de Ozan-Sinan değişimine sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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İstanbul'un 3 büyüğü arasında sözleşme bitişleri hariç en son transfer 2001'de oldu. O dönem Galatasaraylı Ahmet Yıldırım ve Beşiktaşlı Ayhan Akman takas edildi. (A Spor)
Fotoğraflar: Arşiv
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"Kendi içimizde sirkülasyon yapabilsek, dışarıdan oyuncu almayız!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 büyüklerin transfer politikası hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim'in Sakarya maçı sonrası yaptığı açıklamaları izlemek için videoya tıklayınız...