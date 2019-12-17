Fatih Terim'den beklenmedik karar! Bu akşam...

5 isim kadroda yok Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.