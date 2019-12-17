Fatih Terim'den beklenmedik karar! Bu akşam...

Son dönemde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle büyük eleştiri alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bu akşam Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar sahasında oynadığı ilk maçta mağlup olduğu Tuzlaspor ile bu kez deplasmanda mücadele edecek. Tuzla'yı eleyerk hem moral bulmak hem de Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isterken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk 11 için sürpriz bir karar aldı. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler şöyle...
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta Galatasaray seyircisi önünde büyük bir şok yaşarken, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf olarak rövanş için büyük avantaj sağlamıştı.
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5 isim kadroda yok
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Tuzlaspor ile bu akşam oynanacak olan rövanş karşılaşmasında sahaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: