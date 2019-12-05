Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Terim'den beklenmedik hareket! Tuzlaspor maçında...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk eden Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı. Maçın ilk yarının bitimine az bir süre kala teknik direktör Fatih Terim'den beklenmedik bir hareket geldi.
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İşte karşılaşmadan öne çıkan detaylar...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.
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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11'de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11'de başlayan tek oyuncu oldu.
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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.
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Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.
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Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.
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Emin Bayram'ın ilk maçı
Galatasaray'da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.
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Maçın ilk yarısının bitimine 3 dakika kala Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devrenin bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.