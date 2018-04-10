Fatih Terim yenilgi sonrası çıldırdı! 3 isme patladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maç sonrasında sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim 3 isme patladı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında ağır bir yere aldı. Geldiğinden bu yana kenardan ilk kez bu kadar sert uyarılar yapan Fatih Terim, uzatmalarda gelen golle büyük yıkım yaşadı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'ın teknik patronu, "Oyunun kaderini çizen, bireysel performanslar oldu. Hayal kırıklığına uğradım." şeklinde tepki gösterirken Terim'in hedefindeki isimler de belli oldu."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'daki 4. döneminde sakinliğiyle dikkati çeken Fatih Terim, Gençlerbirliği deplasmanındaki kötü oyun karşısında çok sinirlendi. Öğrencilerini kenardan sürekli uyarmaya çalışan Terim, istedikleri bir türlü olmayınca ve uzatmalarda gol yenince adeta çılgına döndü.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Maçın hemen ardından canlı yayında kaptanlar Selçuk ve Muslera’nın “Oyuna kötü başladık” sözleri Terim’e hatırlatıldı. İmparator, “Sadece kötü başlamadık, kötü de bitirdik” diyerek sitem gönderdi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Maçtan sonra bireysel performanslara değinen Fatih Terim’in, en çok kızdığı ismin Maicon olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği’nin Deniz Yılmaz’la kaçırdığı golde topu kaptıran Brezilyalı stoper, yenilen golün de adeta hazırlayıcısıydı. Maicon, sağ köşede pas atmak isterken topu kaptırdı. O top da döndü gol oldu.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fatih Terim’in hedefindeki ikinci ismin ise 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Belhanda olduğu bildirildi. Terim, Faslı yıldızı dün ikinci yarının hemen başında oyundan almıştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Gomis’in performansından da memnun kalmayan Terim, maç sırasında Fransız yıldıza sert uyarılarda bulundu. Aslan, bu sezon Gomis’in oynayıp gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet aldı, 6 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"BUNU BEKLEMİYORDUM"
Basın toplantısında ise özellikle bireysel performansları eleştiren Terim, şöyle devam etti:
“Bugün oyunun kaderini çizen bireysel performanslar oldu. Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım.Trabzonspor maçındaki iyi oyundan sonra böyle bir şey beklemiyordum. Bu puanları kaybetmek yakışmadı. Gençlerbirliği bizim aksimize tam gerektiği gibi oynadı."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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"Liderliği kaybettik, şampiyonluğu değil!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybedilen Gençlerbirliği sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. İzlemek için videoya tıklayınız...