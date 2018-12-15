Fatih Terim WhatsApp ile kulübede

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğuydu. Maçta ekrana yansımayan anlar, foto muhabirlerimizin dikkatinden kaçmadı.
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İşte detaylar...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, M. Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip ediyor. Terim'in cezasının bitmesine 4 maç kaldı. Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Adının yer aldığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Terim, locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı. Fenerbahçe derbisinden sonra toplam 10 maç men cezası alan Fatih Terim’in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı.
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Medipol Başakşehir'in geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11'de şans bulamadı. Abdullah Avcı, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Arda Turan'a ilk 11'de şans vermiş, Medipol Başakşehir deplasmanda oynadığı maçtan 2-0 yenilgi ile ayrılmıştı. Öte yandan, Galatasaraylı taraftarlar statta kendilerine ayrılan tribünü büyük ölçüde doldururken, Medipol Başakşehirli taraftarlar da doğu ve batı tribünlerinde boş yer bırakmadı. Kale arkası tribünü ise büyük ölçüde boş kaldı. Turuncu-lacivertli futbolcular sahaya, "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak #büyüksünTürkiye" yazılı pankartla çıktı.
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Cezasının bitimine 4 maç kalan Fatih Terim'in, ismini taşıyan stadyumda yerini alırken, yardımcıları vasıtasıyla kulübeye taktik mesajları gönderdiği ortaya çıktı.
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Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, bu direktifleri alıp teknik ekibe iletti.