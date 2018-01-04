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Futbol

Fatih Terim Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor

Galatasaray'ın 4. kez başına geçen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek.

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Galatasaray'ın 4. kez başına geçen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. (Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cludio Taffarel, kaleci antrenörlüğü için yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe yeniden döndüğünü duyurdu. Brezilyalı hoca, tıpkı Fatih Terim gibi İnstagram’dan “Nerede kalmıştık?’ mesajı paylaştı.

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İşte Fatih Terim'in Türkiye'de ilk kez uygulayacağı sistemin detayları...

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Terim’in Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan gibi isimleri de yakında açıklayacağı ve Türkiye’de ilk kez uygulayacağı sistemle her idman bölgesinde bir hocanın yer alacağı öğrenildi.

Fatih TerimTürkiyeGalatasaray

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