Fatih Terim Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor

Galatasaray'ın 4. kez başına geçen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. (Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cludio Taffarel, kaleci antrenörlüğü için yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe yeniden döndüğünü duyurdu. Brezilyalı hoca, tıpkı Fatih Terim gibi İnstagram’dan “Nerede kalmıştık?’ mesajı paylaştı.
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İşte Fatih Terim'in Türkiye'de ilk kez uygulayacağı sistemin detayları...
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Terim’in Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan gibi isimleri de yakında açıklayacağı ve Türkiye’de ilk kez uygulayacağı sistemle her idman bölgesinde bir hocanın yer alacağı öğrenildi.