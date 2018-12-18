Fatih Terim 'tamam' derse, Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve adı Süper Lig'in bir çok ekibiyle anılan golcü oyuncu Burak Yılmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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İşte Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Galatasaray'ın transfer üçgeni için sürpriz iddia...
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Trabzonspor'da yaşadığı sıkıntı ve kadro dışı bırakılmasının ardından adı Fenerbahçe,Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile anılan golcü oyuncu menajerine talimat verdi.
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Burak Yılmaz'ın menajerine kendisine yurt dışından bir takım bulmasını istediği iddia edildi.
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Burak Yılmaz'ın menajeri , Çin Kulübü Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Bu paylaşım sonrasında görüşmenin Burak Yılmaz için yapıldığı iddiaları ve Burak'ın tekrar Çin'e döneceği iddiaları güçlendi.
Burak Yılmaz daha önce Şubat 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Beijing Guoan forması giymişti.
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Bu transferin gerçekleşmesi için yapılan transfer iddiası ise Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Alan Carvalho'nun Galatasaray'a gelmesi... Carvalho Galatasaray'a gelmesine Fatih Terim onay verirse, Burak Yılmaz'ın tekrar Çin'e dönebileceği belirtiliyor.
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Emre Can'dan tarihe geçen gol!
Premier Lig yayıncı kuruluşu, Ada'da atılan en güzel 5 rövaşata golünü yayınladı. Geçtiğimiz sezon Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, kaydettiği harikulade golle ilk sırada kendine yer buldu.