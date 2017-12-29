Fatih Terim onayladı! Sol beke dünya yıldızı...

Sarı kırmızılıların kadroya katmak istediği Kwadwo Asamoah’a Juventus, Filipe Luis’e ise Atletico Madrid izin vermedi. Cimbom ise alternatiflere yöneldi! İşte detaylar...
Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılıların kadroya katmak istediği Kwadwo Asamoah’a Juventus, Filipe Luis’e ise Atletico Madrid izin vermedi. Cimbom ise alternatiflere yöneldi! İşte detaylar...
Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Ara transferde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de isteği üzerine sol bek takviyesine yoğunlaşan sarı kırmızılılarda sürpriz bir yıldızın ismi öne çıktı; Patrice Evra... Fransa’da taraftara saldırdığı için Marsilya Kulübü’nün sözleşmesini fesh ettiği Evra, Galatasaray Kulübü’ne teklif edildi.
Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki sol bekin adı, menajerler tarafından Galatasaray’a getirildi. Ve bu oyuncu; hem Galatasaray yönetiminin hem de teknik direktör Fatih Terim’in aklına yattı.
Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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TERİM DE YEŞİL IŞIK YAKTI
ŞU anda genç ve uzun vadeli, sol taraftaki sorunları çözebilecek bir bek arayışında olan Cimbom, eğer istediği şartlarda genç bir ismi bulamazsa, “Mayıs’a kadar Evra” formülü ile sol bekteki sorunları çözecek. O bölgeye aynı Mariano gibi yetenekli, tecrübeli ve o tüm sorunları çözecek düzeyde bir futbolcu alınmasını isteyen Terim de, ‘Evra’ ismine yeşil ışık yaktı. Fatih Terim, Evra’nın defansif anlamda üst düzey, agresif bir yapıya sahip sağlam bir sol bek olduğunu ve ligde de farkını ortaya koyacağını belirtti.
Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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ANCAK hem yönetim hem de Terim’in, Patrice Evra’nın transferine onay vermek adına tek bir şartının olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü, Patrice Evra’nın 6 aylık, yani sezon sonuna kadar kontrat imzalamaya sıcak bakması halinde masaya ciddi anlamda oturacak.
Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılılar, 36 yaşındaki oyuncu kısa süreli sözleşmeye yeşil ışık yakar ise somut adımlar atmak adına harekete geçecek. Terim’in de, Evra’nın 6 aylık kontratı kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi.