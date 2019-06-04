Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaynak oluşturmak için 3 yıldızını gözden çıkardı.
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İşte detaylar...
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri bekliyor.
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Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
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Tecrübeli teknik adam, transfer planlamasının eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.
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Terim, yeni takviyelere kaynak yaratılması ve Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın satışına da onay verdi.
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Galatasaray özellikle, Diagne ve Belhanda’ya Arap kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek.
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İki oyuncunun satışı sonrası hem forvete hem de 10 numara pozisyonuna yıldız transferleri yapılacak.
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Sarı kırmızılı kulüp, yerli takviyesi içinde yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde.
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Bir Tayland kulübünün de, Nagatomo’nun bonservisini alabilmek için Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.
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Sarı kırmızılıların, 32 yaşındaki Japon futbolcu için 5 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği, Tayland temsilcisinin kabul etmesi halinde, transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.