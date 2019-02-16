Fatih Terim neşteri vuruyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Teknik Heyeti, Benfica yenilgisinde faturayı defansif orta saha oyuncularına kesti.
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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gittiği UEFA Avrupa Ligi macerasına da Benfica yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da özellikle orta sahadaki organizasyon sıkıntısı göze çarptı.
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2-1 kaybedilen karşılaşmada Marcao yenen 2. golde hata yapsa da teknik direktör Fatih Terim, stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve faturayı büyük ölçüde 'defansif orta saha oyuncularına' kesti.
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1999 doğumlu Portekizli genç oyuncular Gedson Fernandes ve Florentino Luis, 30 yaş ortalamalı Fernando-Ndiaye ikilisine sahayı dar etti.
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Sürekli pas hatası yapan Fernando ve Ndiaye yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı.
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İki oyuncu sezon başından bu yana sadece 1'er gol atabildi. 11 sarı kart gören Fernando 3 kez cezalı duruma düşerken, 4 sarı-2 kırmızı kartın çıktığı Ndiaye, 6 hafta takımını yalnız bıraktı.
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SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK
Takıma yapılan takviyeler için, "Ocak'ta başladık, haziranda bitireceğiz" diyen Fatih Terim, tıpkı stoper ve forvet hattında olduğu gibi orta sahayı da iki takviye ile sil baştan değiştirmeyi planlıyor.
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Sarı-kırmızılılar, sezon sonu için hem ön libero hem de 8 numara arayışına başladı. Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan Ndiaye için önümüzdeki sezon bir aksiyon uygulanmayacak ve Ndiaye, İngiltere'ye geri dönecek.
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Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fernando için de Galatasaray tekliflere açık.
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RAKAMLAR DA DOĞRULUYOR
Benfica karşısında performansları ile dökülen Fernando ve Ndiaye eleştirilerin de odak noktasına yerleşti. Fernando maç boyunca girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kaybederken, rakibin tek bir atağını bile uzaklaştıramadı. Ndiaye ise forma giydiği 73 dakikada hem atak engelleyemedi hem de şut bloklayamadı.
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Fatih Terim 2-1 kaybedilen Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada, orta saha oyuncularının performansından memnun olmadığını söylemişti...