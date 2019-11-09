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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Kasım 2019 - 12:14,

Fatih Terim neşteri vurdu! Gaziantep-Galatasaray maçına saatler kala...

Devler Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılı takım, yaralarını Antep'te sarmak istiyor.

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1

Teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı için operasyon sinyalini vermiş; fakat Galatasaray'da beklenen oyun ortaya konamamıştı.

2

Terim, bu akşamki Gazişehir FK maçı öncesi 'ocak' ipuçlarını da verdi. İşte 11 ve kesik yiyen 4 futbolcu!

3

Muslera

4

Marcao

5

Luyindama

6

Ahmet Çalık

7

Donk

8

Nzonzi

9

Lemina

10

Ömer Bayram

11

Emre Mor

12

Ryan Babel

13

(Adem Büyük)

14

Andone

15KESİK YİYEN İSİMLER

KESİK YİYEN İSİMLER

Sarı kırmızılı takımın formsuz bekler Mariano ve Nagatomo, Terim tarafından üstü çizilen isimler.

16

Bu maçta aynı zamanda Feghouli ve Seri'nin de yedek oturması bekleniyor. Bilindiği gibi Belhanda'nın ise sakatlığı bulunuyor.

17

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