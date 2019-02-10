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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Hürriyet - galatasaray.org
10 Şubat 2019 - 00:29,

Fatih Terim kararını verdi! Trabzonspor maçı 11'i...

Ve Diagne, Trabzonspor maçıyla sahne alıyor! Galatasaray’ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, bu akşam sarı kırmızılı formayı ilk kez giyecek. Cezası biten Diagne, ligde tam 50 gün sonra oynayacak. Başarılı futbolcunun bu sezon 20 golü bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Terim ise 99 gün sonra dönüyor... Trabzonspor bugün kazanırsa, Galatasaray’ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak.

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1/14

Galatasaray'ın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor

2/14

Muslera

3/14

Linnes

4/14

Luyindama

5/14

Marcao

6/14

Nagatomo (Japon futbolcu, 22 Aralık'tan sonra ilk kez 11'de yer alacak)

7/14

Selçuk İnan

8/14

Ndiaye

9/14

Feghouli

10/14

Belhanda

11/14

Onyekuru

12/14

Diagne

13/14

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14/14

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