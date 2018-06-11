Fatih Terim kararını verdi! Garry Rodrigues...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezon öncesi takımda kalıp, kalmayacağı merak konusu olan Garry Rodrigues için son sözü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim söyledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maaşına zam isteyen Garry Rodrigues için teknik direktör Fatih Terim kesin kararını verdi…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Mustafa Cengiz’le görüşen tecrübeli teknik adamın “Eğer 15 milyon euro bir teklif gelirse satabiliriz başkan” dediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar Yeşil Burunlu oyuncuyu, bu fiyata satarsa Kasımpaşa’dan Trezeguet’yi alacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FFP nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray’da gözler Belhanda’nın Dünya Kupası’nda göstereceği performansa çevrildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon Dinamo Kiev’den 8 milyon euroya transfer edilen Faslı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Belhanda’nın Rusya’da göstereceği performansa göre bu miktar değişebilir. (Güneş)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takımdaki transfer gelişmelerini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...