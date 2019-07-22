Fatih Terim kapıyı gösterdi! 4 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler şekillenmeye başladı. Tecrübeli teknik adam yeni transferlerin açıklanmasıyla beraber gönderilecek oyuncuların listesini yönetime verecek. İşte Terim'in kadroda düşünmediği 4 isim...
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Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim transferlerin bir an önce kampa yetişmesi gerektiğini yönetime iletti.
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Yeni transferlerin takıma katılmasıyla beraber ise birçok isimle yollar ayrılacak.
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İşte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 4 isim...
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Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou'nun biletini kesti.
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Diagne, Al Nassr'a satılacak. Yunan golcü de Marsilya'ya geri gönderilecek.
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Galatasaray'da forvet hattı sil baştan değişiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi.
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Senegalli oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, pazarlıklarda büyük aşama kaydetti.
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Diagne 14 milyon Euro gibi bir bonservisle satılacak.
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Kiralık olan Mitroglou da Marsilya'ya geri gönderilecek.
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Terim'in bu iki ismin yerine ise Falcao ile Samatta'yı istediği biliniyor.
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İSMAİL ÇİPE VE AHMET ÇALIK'A KAPI GÖSTERİLDİ
Leipzig'le hazırlık maçına çıkan ve 57 ila 59.dakikalar arasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da kaleci İsmail Çipe Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği isimlerin başında geliyor.
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3 dakikalık kabus yaşayan genç kaleci İsmail Çipe'nin yine bekleneni verememesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adamın 24 yaşındaki eldivenle yollarını ayırması bekleniyor.
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Hazırlık maçı da olsa kenarda bir hayli hırslı görünen Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğratan ikinci ismin Ahmet Çalık olduğu belirtildi.
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Defansta sık sık hata yapan Çalık sergilediği performansla sınıfta kalırken, oyuncunun bir başka kulübe kiralık olarak gönderileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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Galatasaray'da kıran kırana antrenman
Sarı-kırmızılıların antrenmanında Hasan Şaş ve Ryan Donk'un mücadelesi dikkat çekti...