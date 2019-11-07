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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07 Kasım 2019 - 07:47,

Fatih Terim kameramanla tartıştı! Üzerine yürüdü...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid'in attığı 3. golden sonra yayıncı kuruluş kameramanıyla tartıştı. İşte sebebi...

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 6-0 kaybedilen Real Madrid maçında zaman zaman gergin anlar yaşadı.

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Deneyimli teknik adam özellikle Real Madrid'in 3. golünden sonra sinirlerine hakim olamadı.

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Henüz 14. dakikada 3-0 geriye düşmeyi kabullenemeyen Fatih Terim, beklenmedik biriyle tartıştı.

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Fatih Terim, Sergio Ramos'un golünden sonra yedek kulübesinin yanındaki kameramanla tartıştı.

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Terim, yayıncı kuruluş kameramanını önce sözlü olarak uyardı.

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İspanyol kameramanın cevap vermesi üzerine daha fazla sinirlenen Terim, bu kez hışımla üzerine yürüdü.

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Pilot kameraya yansıyan görüntülerde Terim'in sinirlerine hakim olamayıp, eliyle iterek kameranın açısını da değiştirdiği gözlendi.

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Tecrübeli çalıştırıcının kameramanla neden tartıştığı daha sonra ortaya çıktı.

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Fatih Terim'in, Galatasaray'ın yediği 3. golden sonra kameramanın kendisine odaklanmasına kızdığı belirtildi.

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Terim'in mücadelenin ikinci yarısında ise daha sakin olduğu görüldü.

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Başarılı teknik adam ikinci yarıda ağırlıklı olarak sadece oyuncularının bireysel hatalarına tepki gösterdi.

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Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı maçta teknik direktör Fatih Terim ile kadın kameraman arasında yaşanan gerginlik gündem olmuştu.

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Olayın perde arkasında kadın kameramanın görüş açısını kapattığı için Fatih Terim'i uyardığı ortaya çıkmıştı.

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Öte yandan daha Thomas Tuchel de görüntü alamamaktan şikayet eden kameramanla sözlü olarak tartışmıştı.

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