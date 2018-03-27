Fatih Terim istedi! İşte Florya'nın son hali...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in isteği üzerine Florya'da değişikliğe gidildi. İşte yapılan son yenilik...
Fotoğraflar: Arşiv
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvaları, Teknik Direktör Fatih Terim'in talimatıyla graffiti sanatçıları tarafından boyandı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sarı Kırmızılı ekibe imza attığı günden bu yana kulüp içindeki varlığını sürekli olarak hissettiriyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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İlk etapta takıma ve taraftara moral aşılayan Terim, devamında ise Aslan'ın evi Florya'ya el attı. Bilindiği gibi Terim, yıllardan bu yana maruz kaldığı güneş ışıkları nedeniyle solan UEFA zaferine fotoğrafı değiştirtmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Tecrübeli futbol adamının bir sonraki projesi ise Metin Oktay Tesisleri'ni çepe çevre saran duvarlar oldu. Tesislerin girişi ve duvarları, yetenekli graffiti sanatçıları tarafından sarı kırmızı desenlerle boyandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fatih Hoca'nın kızı Buse Terim de, sosyal medya hesabından "Son günlerde gördüğüm en güzel graffiti, fikrine sağlık babam ve eline sağlık GolgeArtizm. Florya Metin Oktay Tesislerinin girişi ve duvarları artık böyle" yazarak Florya'nın yeni halini gösteren fotoğrafları paylaştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Çocukluk hayallerini gerçekleştiren Wayne Rooney'nin müthiş hikayesi burada! İzlemek için videoya tıklayınız...