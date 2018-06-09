Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim istedi, Galatasaray alıyor! 4'ün 1'i imzaya kaldı...
Sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in, “Bizde çok iş yapar ve orta sahadaki sorunlarımızı çözer” dediği Ndiaye’nin transferi için girişimlerini hızlandırdı.
Ali Naci KÜÇÜK
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Ali Naci KÜÇÜK
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Kulübüne ve kendisine teklif yapılan Senegalli yıldızın imza atması an meselesi.
Ali Naci KÜÇÜK
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Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında Stoke City’e sattığı Badou Ndiaye, büyük olasılıkla geri dönüyor. Transfer listesini hazırlarken UEFA’dan gelecek bütçe kısıtlamasını dikkate alan teknik direktör Fatih Terim, 1 numaraya Badou Ndiaye’yi koydu. Tecrübeli çalıştırıcının yönetime, “Ndiaye bizde çok iş yapar ve orta sahadaki problemlerimizi çözer” dediği belirtildi. Sarı kırmızılı yönetim, Terim’in bu sözlerinin ardından Senegalli futbolcuyu tekrar kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Ali Naci KÜÇÜK
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Futbolcunun kulübü Stoke City’ye 1 yıllık kiralama teklifini gönderen sarı kırmızılı yönetim, Badou Ndiaye’ye de geçen sezon Galatasaray’a imza attığında aldığı 2 milyon 750 bin Euro’yu önerdi. Oyuncu ve kulübünün önümüzdeki hafta içinde cevabını vermesi bekleniyor. Galatasaray, UEFA’nın Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle transferde bir takım kısıtlamalara maruz kalacağı için yeni sezonun kadrosunu oluştururken bonservisi elinde olan futbolcuları tercih edecek. Bunun yanı sıra da kiralama yöntemine başvurulacak.
Ali Naci KÜÇÜK
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Stoke City Premier Lig’den düştüğü için Ndiaye de takımdan ayrılmak istiyor. Oynadığı tek devrede Galatasaray taraftarının gönlünü çelen 27 yaşındaki Ndiaye, geçen sezon başında Osmanlıspor’dan 12.5 milyon Euro’ya alınırken, İngiliz kulübüne 16 milyon Euro’ya satılmıştı. Galatasaray'ın listesindeki diğer üç isimse şu şekilde...
Ali Naci KÜÇÜK
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Emre Mor
Ali Naci KÜÇÜK
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Kurt Zouma
Ali Naci KÜÇÜK
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Fatih Terim’in transfer listesinde yer alan diğer oyunculardan Celta Vigolu Emre Mor ve Chelseali savunmacı Kurt Zouma için kiralık teklifi verilecek. Listedeki 4. isim olan ve son olarak Real Betis’te forma giyen forvet ve kanat oyuncusu Joel Campbell’ın ise sözleşmesi bittiği için bonservisi elinde bulunuyor.